أمير مكة يشهد حفل إعادة تسيير رحلات قطار الحرمين السريع

بلادي – الرياض :
شهد أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأربعاء)، حفل إعادة تسيير رحلات قطار الحرمين السريع.
وتفقد الأمير خالد قطار الحرمين، الذي تنطلق رحلاته بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بمحطتي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.
كما زار محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بالتزامن مع انطلاق أول رحلاته اليوم، وذلك بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
الجدير بالذكر أن قدرة النقل اليومية لقطار الحرمين تصل إلى 54 رحلة، وسينقل القطار الواحد 417 مسافراً، وبسرعة تصل إلى 300 كلم/ ساعة.
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