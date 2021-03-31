بعد لقائها “نقلي”.. وزيرة مصرية: مد صلاحية تأشيرات وإقامات العاملين المصريين المتواجدين في مصر

بلادي – الرياض :

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين، بالقاهرة، السفير أسامة نقلي، أن المملكة ستمد صلاحية التأشيرات والإقامات للمصريين العاملين بالمملكة المتواجدين في مصر في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال لقاء السفير نقلي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، لبحث أزمة العاملين المصريين العالقين بمصر في ظل تعليق حركة الطيران.

وأشار مجلس الوزراء المصري، في بيان اليوم (الأربعاء)، إلى أن وزيرة الهجرة المصرية تواصلت مع السفير نقلي، عقب تلقي العديد من المناشدات والاستغاثات من المصريين العاملين بالمملكة والمتواجدين في مصر بالوقت الراهن، بهذا الشأن.

وقدمت وزيرة الهجرة خالص الشكر لسفير المملكة وللسلطات والمسؤولين السعوديين، لإصدارهم قرارا بشأن مد التأشيرات والإقامات للتيسير على العمالة المصرية، مشددة على احترام سيادة المملكة وقراراتها في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة انتشار جائحة كورونا.

وأهابت الوزارة بالمواطنين المصريين ألا ينساقوا خلف ما يتردد بشأن إعلان موعد عودة حركة الطيران بالسعودية، وانتظار إعلان رسمي بذلك من المملكة.