عدو مجهول وطفلة تبكي وأم منكسرة.. مُسعفون يروون أصعب المواقف التي مرت عليهم أثناء عملهم

بلادي – الرياض :

روى مسعفون مقتطفات من ذاكرتهم عن أصعب المواقف الإنسانية التي تعرضوا لها خلال أداء عملهم في حفر الباطن، ومنها رؤية طفلة صغيرة تبكي على أمها التي توفيت أمام أعينها في حادِث على الطريق السريع.

وذكر المسعف “فهد سعد المطيري” وفقًا لصحيفة “اليوم”، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن حادِث وقع على طريق سريع، وعندما ذهب وجد أن الحادث طال أفرادا من عائلة واحدة، وكان هناك وفيات بينهم امرأة توفيت وكانت بجوارها ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، حيث كانت الطفلة الصغيرة تبكي وهي تنادي أمها وتحركها دون جدوى.

أما الموقف الآخر، فسرده المسعف “خالد فلاج الظفيري”، الذي ذكر أن شعوراً لا يُوصف انتابه عندما وجد أماً لأربعة أبناء تبكي وهي منكسرة نفسياً بعدما نُومت في طابق للعزل بعيدًا عن أسرتها إثر إصابتها بفيروس كورونا، لافتا إلى أنهم شعروا في بداية أزمة كورونا بالخوف لأنهم أمام عدو مجهول، إلا أنهم كانوا يعملون بثقة وتوكل على الله، دون تقصير أو تهاون.

وأوضح: “المُبلغ عن إصابة المرأة قابلنا فور وصولنا، وقال لنا (ادخلوا من الباب الجانبي ستجدون المريضة في الدور الثاني)، وقبل دخولنا صرخ طفلها البالغ من العمر 9 سنوات وقال لهم (تكفون لا تموت أمي)، وعندما صعدنا وجدنا الأم تبكي وسألتهم إذا ما كانوا يخافون منها فأجاب بأنهم لا يخافون، فردت عليهم بأنها كانت تسمع أصوات أبنائها، وتخاطبهم من نافذة وكأنها تودعهم وتحتضر”.

وذكر المسعف سعد السبيعي أنه أثناء عودته من عمله إلى منزله شاهد حادِث انقلاب سيارة، ووجد شخصا مصابا يرقد على الأرض، فسارع في إنقاذه وإيقاف النزيف الذي أصابه وتقديم المحاليل اللازمة له، مضيفا أنه أثناء ذلك صادف زميلا له كان متوجها إلى عمله، حيث توقف الأخير وساعده في إنقاذ المصاب، مؤكداً أن مثل هذه المواقف تتكرر باستمرار حيث يبادر الجميع لإسعاف الحالات المصابة.