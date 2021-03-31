“الحج والعمرة”: التطعيم بلقاح كورونا ليس شرطًا لعمرة رمضان “حتى الآن”

بلادي – الرياض :

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن التطعيم بلقاح كورونا ليس مطلوبًا -حتى الآن- من الراغبين في أداء العمرة من داخل المملكة.

وردًا على استفسارات وردت للوزارة حول اشتراط أخذ اللقاح للسماح للمواطنين والمقيمين بأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، أوضحت الوزارة أن التطعيم باللقاح ليس مطلوبًا من المعتمرين حتى الآن.

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق أنها تستعد لموسم عمرة رمضان بداية من نقاط الفرز لتصاريح “اعتمرنا” ومناطق نقل المعتمرين، إضافةً إلى التطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، والارتباط الوثيق بين الوزارة وتطبيق توكلنا.

بدورها، أكدت رئاسة الحرمين ضرورة الالتزام بالحجز للعمرة والصلاة عبر تطبيق “اعتمرنا” وتفعيل تطبيقي “توكلنا” و”تباعد”، مبينةً أنها استعدت لشهر رمضان بتطبيق كل التدابير الوقائية في المصليات المخصصة لأداء الصلوات المفروضة والتراويح والقيام، من خلال وضع الملصقات الإرشادية وتطبيق مسافات التباعد الجسدي والتأكيد على لبس الكمامة وتعقيم المصليات قبل وبعد كل صلاة.