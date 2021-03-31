“أمانة الرياض” تدعو طلاب الجامعات والكليات إلى التسجيل في برنامج التدريب التعاوني

بلادي – الرياض :

دعت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الأربعاء)، طلاب وطالبات الجامعات والكليات إلى التسجيل عبر بوابة التدريب التعاوني، بهدف إكسابهم خبرات في بيئة العمل.

وذكرت الأمانة أن البرنامج التدريبي يأتي بالتعاون بينها وبين المؤسسات التعليمية من أجل تدريب الطلاب على ممارسة ما تعلموه في التخصص خلال فترة الدراسة في بيئة العمل الفعلية.

ولفتت إلى أن البرنامج يستهدف أيضا تقييم اهتمامات الطلاب المهنية في مجال تخصصهم، وتمكين الكليات والجامعات من تقييم الإعداد الأكاديمي للطلاب، داعية الراغبين في التسجيل للدخول لـ”بوابة التدريب التعاوني”.