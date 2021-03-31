أمير الكويت وولي عهده يتلقيان رسالتين من خادم الحرمين وولي العهد حول العلاقات الثنائية

بلادي – الرياض :
تسلم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الأربعاء)، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تضمنت العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
واستقبل الشيخ نواف بقصر بيان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، الذي سلمه الرسالة، التي جددت التأكيد على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم الأهداف والطموحات المشتركة، كما تضمنت القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما استقبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الأمير تركي بن محمد الذي نقل له رسالة شفوية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تتصل بالعلاقات الأخوية والراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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