قد يحتاج البعض إلى تغيير الاسم نتيجة للضرر الذي يقع عليه من إطلاقه عليه ويتم تقديم الطلب الخاص بتغيير الاسم من خلال قطاع الأحوال المدنية التي تقدم عدد كبير من الخدمات الخاصة بالأفراد ومنها الوثائق المختلفة مثل شهادة الميلاد والوفاة والبطاقة الشخصية وغيرها من الوثائق، ويمكن تقديم طلب تغيير الاسم من خلال ما نوضحه من شروط في التالي.

شروط تغيير الاسم في الأحوال المدنية السعودية

اللجوء لتغيير الاسم في الأحوال المدنية يكون ناتجاً عن الضرر الواقع على صاحب هذا الاسم ولذلك لابد من تغييره وفق شروط معينة منها:-

أن تقتنع اللجنة التي تختص بقبول تغيير الاسم بالسبب الذي يتم تغيير الاسم من أجله، مثل التعرض للتنمر الشديد أو الإهانة.

عند تقديم الطلب لابد أن يكون العمر قد وصل إلى 18 عام أو أكثر، أو يتم الحصول على موافقة ولي الأمر.

التغيير الخاص باسم العائلة يقتضي الموافقة من كافة الأفراد الذين لهم صلة بهذا التغيير.

يمكن للمرأة أن تتقدم بطلب لتغيير الاسم بعد الحصول على هذا الحق من الأمر السامي بدون موافقة ولي الأمر.

لا يؤثر التغيير على أن يكون الاسم رباعياً.

لا يمكن للأم تغيير اسم طفلها بدون تفويض من الأب.

المستندات المطلوبة لتغيير الاسم

نموذج 203 معبأ بدقة وموقع أو مختوم بختم عمدة الحي أو إمارة المنطقة. صورة من بطاقة الهوية للشخص ووالد الشخص الراغب في تغيير اسمه. صورة بطاقة العائلة. تقرير موضح به الاسم القديم والجديد وسبب التغيير.

الأسماء الممنوعة في المملكة

وضعت المملكة لائحة ببعض الأسماء التي يم منع تسمية الأطفال بها في المملكة ومنها:

الاسم الذي يسبقه لقب من الألقاب التي تميزه مثل الحاج أو الشريف.

لا يتم إطلاق الأسماء المميزة مل أسماء الشهرة.

لا يتم استخدام الأسماء المركبة مثل قمر الزمان.

الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل عبد الرسول.

الأسماء التي تخالف الأعراف والدين مثل إيلاس وإيلان، وملاك

الأسماء الخاصة بالمملكة مثل ملكة أو أمير، أو مملكة، أو تبارك.

والجدير بالذكر أن الأحوال المدنية قد أكدت في وقت سابق أن المرأة بإمكانها تغيير اسمها دون الرجوع إلى ولي الأمر، حيث يتطلب تغيير اسمها حجز موعد إلكتروني ومراجعة مكتب الأحوال المدنية للإفادة بالإجراءات حسب حالة طلب مقدمه، أما تعديل تاريخ الميلاد فيشترط ألا يكون التاريخ في السجل المدني مدوناً بموجب شهادة ميلاد أو تقرير طبي.