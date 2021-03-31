تمويل شخصي البنك السعودي البريطاني رابط وشروط التمويل

تمويل شخصي البنك السعودي البريطاني ساب يجعل الحياة أسهل من خلال تقديم العديد من الخدمات المتميزة لجميع العملاء، التى يمكن من خلالها كفاية الحاجات الشخصية للعائلة بالكامل سواء شراء أحد السيارات، أو توفير أموال لمصاريف المدارس الخاصة، كما يمكن الحصول على قرض لإتمام الزواج، ويستطيع العميل الاستفادة من التمويل ليتمكن من دفع مصاريف الجامعة، ويمكن ذلك عن طريق طريقتين أما المرابحة أو التورق وعلى ذلك يمكن للعميل اختيار الأنسب له.

تمويل شخصي البنك السعودي البريطاني

يقوم البنك بمنح التمويل لجميع عملاء البنك للتمكن من دفع كافة المصاريف التي لديهم سواء كانت دراسية أو شراء أحد الأشياء فهو يقدم أفضل الحلول التي تساعد على الاكتفاء المعيشي:-

يمكن الحصول على التمويل والقيام برحلة عائلية

يستطيع المستفيد الزواج عبر الحصول على تمويل البنك البريطاني

قد يستخدم القرض للتعليم عبر دفع مصاريف المدارس والجامعات

يمكن للموظفين الحصول على تمويل وشراء سيارة حديثة

من خلال التمويل يتمكن الحصول على جميع الاحتياجات بشكل عام

فتمويل ساب من أهم التمويلات التي تنطبق عليها قواعد الشريعة

كما يمكن الاختيار بين التورق أو المرابحة والحصول على التمويل المناسب.

مميزات الحصول على تمويل البنك السعودي البريطاني

يمنح ساب أحد أهم البنوك داخل السعودية مجموعة من المميزات من خلال التمويلات التى يقدمها والتي تتلخص في شراء مجموعة من المعادن ليعاد بيعها مرة أخرى للعميل مع زيادة بسيطة تعود للبنك كربح، كم يتم عمل عقد بين العميل والخزينة ليتم تحصيل المبالغ نقداً ومن أبرز المميزات ما يلي:-

تقديم تمويل موافق عليه من قبل هيئة التشريع الإسلامية داخل المملكة عبر رابط موقع مصرف السعودي البريطاني

عند اكتمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة يمكن للعميل الحصول على التمويل خلال ساعات من التقديم

يمكن الحصول على تمويل يصل لمليون ونصف ريال سعودي

يتم إعفاء الورثة من التمويل في حالة حدوث وفاة مع تقديم الأوراق الرسمية التي تثبت ذلك

يتم منح العميل فترة سداد مرنة تصل حتي خمس سنوات

يسمح البنك بقبول الديون من بعض الجهات الأخرى

يمكن للعميل تقديم أوراق رسمية للحصول على تمويل إضافي وذلك بعد دفع 20 % من التمويل.

معايير استحقاق تمويل البنك السعودي البريطاني

أن يكون بعمر 21 عام ولا يتعدى 58 بالنسبة للقطاع العام 60 للقطاع الخاص

الحد الأدنى للراتب الممنوح للمتقدم 3000 ريال سعودي

الحد الأدنى لمجموع الراتب للموان السعودي 4000 ريال والمواطن المغترب 5000 ريال سعودي

على أن تكون مدة الخدمة على الأقل شهر للجنسية السعودية وثلاث شهور للمقيم.

التمويل الشخصي للمتقاعدين من البنك السعودي البريطاني

يقدم ساب أفضل تمويل شخصي للمتقاعدين لتحقيق كافة رغباتهم بعد انتهاء المسيرة المهنية والتقاعد فهي تقديم تمويل يخضع بالكامل للشريعة الاسلامية، بفترة سداد طويلة ومرنة تبدأ من عام حتي خمس أعوام، مع عدم الحاجة لوجود كفيل كما يتميز بإعفاء الورثة من تسديد المتبقي من الدين في حالة وفاة العميل قبل موعد تسديد الدين، ويبدأ التمويل من 10000 ريال حتي 500000 ريال.

طريقة التقديم على التمويل من ساب

يمكن التقديم عبر الشبكة العنكبوتية

يمكن التقديم من خلال الهاتف

يستطيع العميل الذهاب للفرع والتقديم من خلاله

ومن السهل الدخول للموقع والتعرف على جميع الأسئلة وكافة المعلومات التي ترغبون بها.