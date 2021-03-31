نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي من بنك الراجحي في أقل من 30 دقيقة ورابط حاسبة التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي من بنك الراجحي، يعتبر مصرف الراجحي واحد من أفضل المصارف المتواجدة بالمملكة العربية السعودية والذي يتميز بخدماته المتنوعة والتي تناسب احتياجات عملائه، ويقدم بنك الراجحي العديد من منتجات تمويل الراجحي والتي تتوافق مع متطلبات العملاء وتتميز بسهولة الشروط والتقديم، ومن أهم منتج من منتجات التمويلات هو التمويل الشخصي الممنوح من بنك الراجحي ومتوافقاً مع الشريعة الإسلامية.

التمويل الشخصي من بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي تمويلاً متناسباً مع الشريعة الإسلامية وفي أقل من ثلاثون دقيقة هذا هو كل الوقت الذي ستستغرقه لكي تحصل علي التمويل اللازم لاحتياجاتك ومواجهة نفقاتك ومساعدتك علي تخفيف عبء المعيشة، ويعتبر التمويل الشخصي “الوطني” هو أفضل أنواع التمويلات التي يمكنك الحصول عليها من مصرف الراجحي السعودي.

حاسبة التمويل الشخصي وقيمة التمويل التي يمكنك الحصول عليها

يمكنك معرفة مبلغ التمويل الشخصي الذي تحتاجه من خلال الرابط الأتي حاسبة التمويل الشخصي

ويتوقف مبلغ التمويل الممنوح علي عدة عوامل أهمها إذا كنت حامل للجنسية السعودية أو من الوافدون القطاع الوظيفي الخاص بك إذا كان حكومي أو شبه حكومي أو خاص، والراتب الشهري ومدة التمويل التي تناسبك، وعند استخدامك لحاسبة التمويل سيظهر لك الحد الأقصى للتمويل الذي يمك البنك منحه وإجمالي قيمة التمويل التي يمكنك الحصول عليها بالإضافة الي هامش الربح السنوي.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي والمستندات المطلوبة

إن لا يزيد عمرك في نهاية استحقاق التمويل عن 65 عاماً.

إن تكون عاملاً لدي احد جهات العمل المعتمدة من البنك.

في حالة التمويل المشترك، يجب إن يكون لطالب التمويل والمتضامن حساب لتحويل الراتب لدي البنك بالإضافة الي انه يجب إن لا يقل مجموع الدخل لطالب التمويل والمتضامن عن 10,000 ريال سعودي.

يجب عليك تقديم خطاب تحويل الراتب من جهة عملك الي المصرف، حيت يتم تحويل الراتب إلى حسابك في مصرف الراجحي.

المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

نسخة من الهوية السعودية سارية غير منتهية.

إذا كنت احد العاملين بالقطاع الخاص، يجب عليك إن تقدم خطاب التوظيف ممهورا بختم الغرفة التجارية.

نموذج طلب التمويل الشخصي بعد تعبئته.

كيفية التقدم بطلب التمويل الشخصي

يمكنك التقدم بطلب التمويل الشخصي من بنك الراجحي من خلال زيارة أقرب فرع لك وللمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 1222 124 800

مميزات التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

أسرع تمويل يمكن الحصول عليه في أقل وقت وهو 30 دقيقة فقط.

سهولة منح التمويل لكل من المواطن السعودي والمقيم.

يعتبر التمويل الشخصي متوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث أنها خضعت لدراسة الهيئة الشرعية ومصادقتها.

تصل فترة استحقاق التمويل الشخصي الي 60 شهر.

يوفر التمويل الحماية من تقلب الأسعار عند الاستفادة منه في تجارة السلع.

يعتبر بنك الراجحي من أهم البنوك الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية المتميزة كخدمة التقسيط بدون فائدة من خلال برنامج 0% تساهيل وخدمة تحويل الأموال.