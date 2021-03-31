التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيا 1442

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عمر شويل - جدة التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيا هو ما يشغل بال الكثير من المواطنين محدودي الدخل ومتوسطي المعيشة فهم يبحثون دائما علي شبكات الأنترنت عن رابط التقديم علي المساعدة المقطوعة 1442 فقد حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الحكومة السعودية علي صرف مبالغ مالية علي دفعات لكبار السن والأرامل والمطلقات وكذلك الأسر محدودة الدخل والعائلات التي بلا عائل بشرط توافر جميع الشروط التي تحددها الوزارة في التقديم علي مقطوعة الضمان الاجتماعي وسوف نضع بين أيديكم في هذا المقال شروط التقديم علي المساعدة المقطوعة 1442 وكذلك كيفية التسجيل في المساعدة المقطوعة إلكترونيا ببضع خطوات بسيطة.

التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيا

لم تحدد وزارة الموارد العمل السعودية أيام ثابتة لموعد صرف المساعدة المقطوعة التي تمنحها للأسر محدودة الدخل بل دشنت موقع إلكتروني تبث من خلاله جميع الأخبار المتعلقة بمقطوعة الضمان الاجتماعي والاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 حتي يتثنى للجميع متابعة أخبار التقديم علي المقطوعة وقد حددت بعض الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم وجاءت كالتالي.

شروط التقديم علي المساعدة المقطوعة 1442

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط الواجب توافرها للتقديم علي المساعدة المقطوعة وصرف قيمة مقطوعة الضمان الاجتماعي وهي:

أنا يكون المتقدم علي التسجيل في المساعدة المقطوعة سعودي الجنسية ومتزوج من سعودية. ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام سواء كان متزوج أو اعزب. تصرف المساعدات للأسر الفقيرة ومحدودة أو معدومة الدخل بواقع 30 ألف ريال سعودي كأقصى تقدير. ألا يكون المتقدم صاحب أملاك أو أراضي ولا يمتلك سجل تجاري. ألا يكون المتقدم يعمل لدي أي جهة حكومة أو خاصة وألا يكون له معاش شهري من أي جهة عمل.

رابط التقديم علي المساعدة المقطوعة

يمكنكم الآن الدخول عبر رابط التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيا عبر بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية والدخول علي التسجيل في المساعدة المقطوعة وكتابة كافة البيانات المتعلقة بكل من الاسم ورقم الهوية الوطنية وجميع البيانات التي يطلبها الموقع والضغط علي زر تسجيل ويمكنكم من خلال الموقع أيضا متابعة موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب إلكترونيا.

كيف احصل على رقم طلب المقطوعة

كما يمكنكم من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل معرفة رقم طلب المساعدة المقطوعة أو من خلال الاتصال برقم الدعم الفني للمقطوعة وهو 8001222777 أو من خلال رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني للتيسير عليك في معرفة الدفعات المقبلة منها ومواعيد صرفها للمستحقين.

طريقة التقديم ع المقطوعة من الجوال

يمكنكم الآن التقديم علي المساعدة المقطوعة عن طريق الجوال الخاص بك كل ما عليك هو كتابة رقم الجوال ضمن البيانات التي يتم أدراجها داخل بيانات المقطوعة ثم تقوم باستكمال باقي البيانات من تاريخ الميلاد ورقم الهوية وسوف يقوم الموقع بإرسال رسالة قصيرة علي هاتفك المحمول تتضمن رمز التسجل نقوم بكتابة الرمز في الموقع وكتابة رمز المرور الخاص بك وأعاده كتابته مرة أخري ثم نقوم بكتابة الرمز المائي الموضح علي الصفحة ثوم نضغط علي زر تسجيل وبذلك يتم تفعيل رقم الجوال ضمن البيانات المكتوبة وسوف تتلقي علية جميع الإشعارات والرسائل.