نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس معرفة الرتبة والمستوي ومعايير ترقية شاغلي الوظائف الإدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس معرفة الرتبة والمستوي الوظيفي، حيث تقدم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية نظام فارس الذي يتيح للمعلم الاستعلام عن الرتبة والراتب والمستوي الوظيفي، ويمكن للمعلم أو المعلمة معرفة العلاوة السنوية، فإن نظام فارس يتيح الخدمة الذاتية والتي تقدم مجموعة من الخدمات لكلا من المعلم والإداري والمستخدم والعامل، فيمكن للمعلم أو المعلمة التعرف علي الراتب من خلال نظام فارس وذلك بعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، فسوف نقدم للمواطنين بالمملكة العربية السعودية كافة التفاصيل المتعلقة بنظام فارس الإلكتروني، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالانتهاء من تسكين عدد من المعلمين أكثر 520 ألف معلم، وبالإضافة إلي ذلك تم ترقيتهم ونقلهم من مستوياتهم عددهم حوالي 61.020 إلي رتبة معلم ومساعد معلم، وأيضا عدد المعلمين الذين ترقوا إلي رتبة معلم ممارس يكون 435.219 معلم ومعلمة، وعدد من تم ترقيتهم سواء معلمين أو معلمات إلي رتبة معلم متقدم 28.871 ونقدم من خلال هذا الموقع أمكانية الاستعلام عن الحالة الوظيفية أو استعراض بيانات المعلمين للتسكين من خلال رابط نظام فارس المرفق في خطوات الاستعلام.

خدمة نظام فارس الإلكترونية

نظام فارس يقدم الخدمة الذاتية وهي تعتبر نظام فرعي من أنظمة فارس التعليمية للموارد البشرية، والتي تقدم مجموعة من خدمات نظام فارس لجميع العاملين في التعليم مثل المعلم والعامل والإداري، وتمكنهم من الحصول علي موافقة المسئول علي طلبهم المقدم عبر فارس إلكترونيا، فالخدمة الذاتية الخاصة بنظام فارس تتيح خدمة معرفة الراتب والاستعلام عن صرف العلاوة وفق سلم الرواتب الجديد، وذلك بعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، كما أن من ضمن مميزات الخدمة الذاتية الخاصة ببوابة فارس أنها تقدم الخدمات باللغة العربية واللغة الانجليزية.

موعد فتح بطاقة ترقية العاملين

ذكرت وزارة التربية والتعليم موعد فتح بطاقة الترقية للعاملين بالوظائف الإدارية بالمملكة، حيث طلبت الوزارة من العاملين بالوظائف وتنطبق عليهم المعايير المحددة لكل رتبة أن يقوموا بتحديث بيانات الوظيفة، وذلك لان موعد فتح بطاقة الترقية سوف يكون في الخامس والعشرون (25) من شهر شعبان 1442 هجريا حتي اليوم الخامس عشر (15) من شوال 1442 هجريا.

معايير ترقية شاغلي الوظائف الإدارية

أعلنت وزارة التعليم عن المعايير والشروط اللازمة لترقية العاملين بالوظائف الإدارية في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر الموظفين المنطبق عليهم تلك الشروط المحددة لكل رتبة يمكنهم تحديث بياناتهم الوظيفية، فإن الوزارة تعمل جاهدة من أحل تحقيق مستوي أفضل للمواطنين العاملين بكافة الإدارات، حيث أقترب موعد فتح بطاقة الترقية من خلال نظام فارس.

خدمات نظام فارس المقدمة عامة أو للمعلمين والإداريين

خدمة الاستعلام عن كشف الرواتب.

الاستعلام عن بيان الانتدابات.

تقدم طلب البدلات.

خدمة طلب أجازة.

خدمة قطع أو تمديد أو إلغاء الإجازة.

تقديم طلب للتقاعد.

خدمة للاستعلام عن بيان خارج الدوام.

القيام بتعديل مدة الإجازة.

يقدم خدمة أجازة استثنائية أو مرضية وهي للمعلمات فقط في حالة قيامها بعملية ولادة أي لديها طفل حديث الولادة.

خطوات للاستعلام عبر رابط نظام فارس معرفة الرتبة والمستوي الوظيفي

يوجد عدة خطوات يجب علي العاملين في التعليم أتباعها للتسجيل في نظام فارس الإلكتروني، فنظام فارس يقدم خدمة معرفة الرتبة والمستوي الوظيفي وفق لائحة التعليم الجديدة وهو نظام تابع لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وتلك الخطوات للتسجيل بنظام فارس لمعرفة الرتبة والراتب والمستوي كالتالي:

الدخول علي الموقع الرسمي رابط نظام فارس معرفة الراتب والمستوي الوظيفي والعلاوة.

القيام بإدخال رقم السجل المدني وتسجيل رقم الحساب البنكي الخاص به بحروف إنجليزية كبيرة.

تسجيل البريد الإلكتروني للتواصل مع الوزارة من خلاله وكتابة رقم الهاتف .

قيامه بملأ البيانات المطلوبة منه مثل كتابة رمز التحقق في مكانه.

بعد انتهاء عملية التسجيل يمكنه علي نظام فارس ومعرفة الرتبة والمستوي وبيانات التسكين.