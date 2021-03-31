أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية تطبيق تباعد للحد من انتشار فيروس كورونا عبر الهواتف المحمولة ، ويهدف إطلاق هذا التطبيق إلي الحد من انتشار جائحة كورونا المستجدة والتي أصابت العالم أجمع ،ويمكن للمقيمين علي أراضي المملكة العربية السعودي تحميل تطبيق تباعد الإلكتروني عبر برنامج لآب جاليري لهواتف الهواوي وبرنامج آب ستور من أيفون وبرنامج جوجل بلاي من الهواتف التي تدعم نظام الاندرويد وخدمات جوجل ، ويختص تطبيق تباعد بصورة مباشرة بحصر مخالطي حلات الإصابة بمرض الكورونا المستجد في المملكة العربية السعودية ، وذلك لحصر بؤر انتشار المرض وتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي للحد من زيادة أعداد الحلات المصابة.

التعريف بتطبيق تباعد للحد من انتشار فيروس كورونا

تطبيق تباعد هو تطبيق إلكتروني موجه للمقيمين علي أراضي المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الصحة السعودية للحد من انتشار فيروس الكورونا في أنحاء المملكة وتفشي بؤر المرض ويعمل عن طريق خاصية الإشعارات المرسلة لمخالطي المصابين بالمرض، ويقوم بتوجيه هؤلاء المخالطين لاتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية ومتابعة حالاتهم الصحية حتي مرور فترة الخطر عنهم.

تحميل تطبيق تباعد الإلكتروني والاستفادة من خدماته وأهم ما يميزه

قامت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بتطوير تطبيق تباعد الإلكتروني ليكون سهل الاستخدام ليمكن التعامل معه من كافة شرائح المجتمع بالمملكة أياً كان المستوي التعليمي والثقافي لهم ليسهل استفادتهم من خدمات التطبيق ، ويتميز التطبيق بما يلي من ميزات :

يقوم مبدأ التعامل من خلال التطبيق علي تطبيق أعلي خصوصية لبيانات وأسماء المستخدمين وحالاتهم المرضية ومستواها.

يعمل التطبيق علي إرسال إشعارات دائمة وسريعة محدثة باستمرار لمستخدميه في حال وجود أي حالة إصابة بالمرض في محيط إقامتهم أو عملهم.

يعتمد التطبيق علي تكنولوجيا الاتصال من الإنترنت أو بدونه حيث يمكن أن يعمل عبر تكنولوجيا اتصال بلوتوث أيضاً وهي ميزة قوية له.

يتم إتاحة البرنامج للتحميل من المتاجر الإلكترونية علي الهواتف المحمولة بكافة أنواعها بدون رسوم واستخدامه أيضاً مجاني.

ويأتي تطبيق تباعد الإلكتروني استكمالاً لسلسلة برامج إلكترونية ومنصات رقمية تطرحها حكومة المملكة من خلال موقع وزارة الصحة والمتاجر الإلكترونية لمجابهة جائحة كورونا مثل تطبيق موعد من وزارة الصحة ويمكنكم الاستفادة من خدمات هامة في تطبيق تطمن في نفس السياق يمكنكم التسجيل في تطبيق توكلنا من وزارة الصحة، والفيديو التالي يوضح شرح مفصل لتطبيق تباعد: