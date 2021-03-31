نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعفاء بنك التسليف طريقة التقديم وكيفية الحصول على إعفاء القروض من الديوان الملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعفاء بنك التسليف أو إغفاء القروض من بنك التسليف واحد من اهم الموضوعات التي يبحث عنه الكثير من المواطنين عبر الإنترنت باستمرار، خاصة بعد إصدار خادم الحرمين الشريفين المرسوم الملكي بالعفو عن المواطنين غير القادرين على دفع القروض، لذا خلال المقال الحالي سوف نشرح كيفية الحصول على إعفاء بنك التسليف وإعفاء القروض من الديوان الملكي لكي يستطيع جميع الأفراد الحصول على العفو الوارد وطريقة عمل استعلام عن إعفاء القروض.

أعفاء بنك التسليف

كل المواطنين الغير قادرين على تسديد القروض يمكنهم الحصول على نموذج عفو بنك التسليف من خلال دخول موقع بنك التسليف وطلب إعفاء قرض بنك التنمية الاجتماعية عن طريق دخول الملف الشخصي وكتابة الاسم ورقم المرور ورمز التحقق وبعد ذلك كتابة جميع البيانات الخاصة بكم في نموذج طلب الإغفاء.

يرجي التأكد من صحة جميع البيانات الموجودة للمستفيد وذلك قبل التقديم على طلب الإعفاء، كما يمكنكم استخراج نسخة من طلب إعفاء القروض وإرفاق النسخة المطبوعة مع باقي الأوراق وإرسالها إلي الديوان الملكي في المملكة.

من خلال إطلاع الديوان الملكي يتم الرد على طلب الإعفاء المقدم من بنك التسليف وفور الاطلاع على كافة الأوراق والوثائق وعند التأكد من عدم المقدرة على سداد قروض بنك التسليف، يتم صدور بقرار إعفاء قروض بنك التسليف على الفور، كما يمكنكم التعرف على شروط أخذ قرض ثاني من بنك التسليف وفي خلال دقائق بسيطة.

شروط إعفاء قرض بنك التنمية الاجتماعية

هناك عدد من الشروط التي يمكنكم التعرف عليها للحصول علي إعفاء بنك التسليف منها.

يجب كتابة كل البيانات بشكل صحيح وان يكون المواطن حامل الجنسية السعودية.

يجب تقديم بيان إثبات الحالة المعيشية للضمانين وإثبات ذلك بالأوراق المطلوبة.

يجب أرفاق التقرير الطبي الخاص بالمستفيد إن وجد ذلك.

استعلام عن إعفاء القروض

بعد تقديم طلب إعفاء بنك التسليف يتم دخول موقع بنك التسليف الالكتروني واختيار خدمة التقارير.

تقوُم خدمة التقارير بتوفير كشف الحساب الخاص بالمواطن المستفيد وتعرض التفاصيل التي تمت على الحساب الخاص بكم.

كما يتم عرض الأقساط المدفوعة والمتبقية ونماذج الإعفاء التي تمت.

أو من خلال التحدث مع خدمة العمل البنكية لمعرفة حالة الحساب وقبول طلب الإعفاء أو لا.

إعفاء بنك التسليف لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن

تم إعفاء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من قروض بنك التنمية الاجتماعية، حيث تمت الموافقة من خلال خادم الحرمين الشريفين على إعفاء عدد من المواطنين الحاصلين على قروض بنك التنمية الاجتماعية والأشد احتياجاً، وكان من بينهم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بعد تقديم ما يثبت وجود أعاقة أو عجز كلي أو وجود أعاقة أدت لذلك.