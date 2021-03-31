جميع تمويلات بنك الراجحي بالشروط المطلوبة وكيفية طلب الإعفاء من سداد القروض

جميع تمويلات بنك الراجحي بالشروط المطلوبة؛ يقدم مصرف الراجحي الشهير والمعروف لدي المملكة العربية السعودية وأيضاً المملكة الهاشمية الأردنية بتقديم العديد من التمويلات الشخصية من أهمهما تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، فقد يتمكن جميع العملاء سواء من المواطنين السعوديين أو المقيمين داخل المملكة بالحصول علي جميع التمويلات والقروض وأيضاً الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك الراجحي السعودي.

جميع تمويلات بنك الراجحي السعودي

يتواجد مجموعة من البنوك والشركات التمويلية التي تٌقدم قروض متعددة الي جميع المواطنين السعوديين وأيضاً يوجد بنوك كثيرة تُقدم جميع الخدمات الي المقيمين أيضاً مثلهم كمثل السعوديين حاملي الجنسية، ويمكن لأي عميل الحصول علي تلك الخدمات ولكن بالتأكيد يشترط توافق معايير محددة سنذكرها لكم عبر المقال، فقد تختلف تمويلات بنك الراجحي عن أي تمويلات يقدمها أي بنك أخر، فشروط الحصول علي قرض من بنك الراجحي كالأتي:

أن يكون العميل المتقدم متواجد في خدمة العمل الخاص به لمدة 6 أشهر إذا كان موظف بالقطاع الخاص، ولا يقل أيضاً عن 3 شهور إذا كان موظف لدي القطاع العام. تحويل المرتب الخاص بالعميل الي المصرف في حالة إن طلب البنك ذلك ومن جهة عمل معتمدة لدي البنك.

عند التقديم للحصول علي تمويل شخصي من أي فرع من فروع بنك الراجحي لابد من تحضير كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، وهي كالأتي:

كشف حساب بنكي لأخر 6 أشهر. نموذج تحويل المرتب أو إثبات العمل. صورة من الهوية الوطنية.

كيفية طلب إعفاء مصرف الراجحي من سداد القروض

يقدم بنك الراجحي إعفاء من سداد أقساط قروض بنك الراجحي للمقترضين من المصرف والإعفاء من سداد الرسوم الخاصة بالمصرف، ويشمل ذلك الإعفاء إعفاء التجديد والإصدار وبدل فاقد وتالف، فيمكن لأي مقترض من مصرف الراجحي بعد قراءة الشروط الخاصة بطلب إعفاء مصرف الراجحي بالدخول الي الموقع الرسمي وطلب الإعفاء بالخطوات الأتية:

عليك بتسجيل دخولك الي الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي علي الإنترنت.

تقديم ما يطلبه المصرف من أوراق وهما (صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم، أو صورة من إقامة العميل المتقدم).

خطاب لجهة العمل يحتوى علي (المسمي الوظيفي، تعريف المرتب).