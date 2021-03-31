اهم شروط الاستثمار الأجنبي الجديدة في السعودية للمقيمين 2021 ومميزاته وعقوبة الاخلال بها

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عمر شويل - جدة شروط الاستثمار الأجنبي الجديدة في السعودية للمقيمين الجديد، تتيح المملكة العربية السعودية للأجانب المقيمين في السعودية انشاء المشاريع المختلفة في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين 2021 وذلك في اطار سعي الحكومة السعودية لتعزيز وزيادة الاستثمار في السعودية في جميع المدن، ولكن قامت الحكومة السعودية بتحديد بعض الشروط اللازمة لكي يتم الاستثمار الأجنبي للأشخاص المقيمين في السعودية، وفيما يلي سوف نستعرض الشروط اللازمة لكي يتم اجراء الاستثمار الأجنبي للمقيمين في المملكة العربية السعودية.

الاستثمار الأجنبي للمقيمين في المملكة العربية السعودية

شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين بقطاعي الجملة والتجزئة، تبعا لنظام الاستثمار الجديد في المملكة العربية السعودية فقد تم اعتماد نظام الاستثمار الأجنبي والذي يتيح للمقيمين في المملكة العربية السعودية في جميع انحاءها إمكانية انشاء المشاريع المختلفة ، كما قامت الحكومة السعودية بتسهيل الإجراءات اللازمة لكي يتم زيادة الاستثمار الأجنبي في السعودية، وهو ما يساعد على زيادة الاستثمار بشكل عام في السعودية للنهوض بالسعودية من الجانب الاقتصادي.

نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية

حيث عملت الحكومة السعودية على تقليل المدة اللازمة ليتم استخراج التراخيص اللازمة لإتمام انشاء المشروع بنجاح، كما قامت الحكومة السعودية أيضا بتحديد الكيانات الصالحة التي لها حق الاستثمار على أراضي المملكة العربية السعودية، ومن اهم هذه الكيانات القانونية الشركات ذات المسئولية، او فرع لشركة اجنبية، او الشركات المساهمة، كما تم تحديد بعض الشروط اللازمة لكي يتم اجراء المشاريع الاستثمارية الأجنبية في السعودية بالنسبة للمقيمين.

شروط الاستثمار الأجنبي الجديدة في السعودية 1442

تم تحديد بعض الشروط اللازمة لكي يتم الاستثمار الأجنبي للمقيمين في السعودية وجاءت هذه الشروط على النحو التالي.

يجب ان يكون النشاط الذي يرغب المقيم او الأجنبي في اجراءه في السعودية واحد من ضمن النشاطات المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.

يجب ان يكون الشخص الراغب في إقامة المشروع الاستثماري له خبرة في ذلك المجال، كما يجب ان يكون شخص عاقل ومؤهل بشكل كبير لإدارة المشروع.

شرط أساسي ان يكون المشروع الذي يرغب المستثمر في اقامته متفق بشكل كبير مع الاتفاقيات التي قامت بإبرامها المملكة العربية السعودية مع الدول الأخرى.

ان يكون المنتج الخاص بالمشروع متوافق مع النظام المتبع في المملكة العربية السعودية.

الا يكون المستثمر الأجنبي قد تم صدور احد الصحائف الجنائية او احكام عليه في البلد الام الخاصة به.

الا يكون المستثمر قد حصل مسبقا على احد الاحكام الخاصة بالجرائم المالية او الجنائية.

الالتزام من قبل المستثمر بكافة اللوائح والاتفاقيات داخل المملكة العربية السعودية.

عقوبة الاخلال بشروط الاستثمار الأجنبي في السعودية

قامت الحكومة السعودية بطرح الكثير من العقوبات التي يتم تطبيقها على المستثمر الأجنبي في السعودية في حالة ان قام بالإخلال بأحد الشروط اللازمة للاستثمار الأجنبي في السعودية، وجاءت العقوبة على النحو التالي.

يتم فرض عزولة مالية على المخل تصل الى حوالي نصف مليون ريال سعودي.

يتم حرمان الشخص من اجراء الاستثمار في المملكة العربية السعودية.

يتم سحب كافة الامتيازات الممنوحة للمستثمر الأجنبي المقيم في السعودية.

مميزات الاستثمار الأجنبي في السعودية

التزام المملكة السعودية بان تقدم للمستثمر المعلومات والإحصائيات لمشروعه، من اجل تسهيل كافة الإجراءات لمشروعة.

يتوفر للمستثمر في السعودية ان يحصل على قرض احد البنوك السعودية بع تقديم دراسة جدوى لمشروعه واليكم كيفيه الحصول على قرض من بنك السعودية.

تقوم السعودية بإعفاء المستثمر الأجنبي من الضرائب في حاله ان حدثت له أي خسائر خلال أي مرحلة من خطه سير المشروع.

ما هي الكيانات التي لها الحق في الاستثمار في السعودية ؟

حددت السعودية عدد من الكيانات ليكون لها الحق في الاستثمار بالسعودية وهي:

الشركات ذات المسئولية المحدودة.

فرع رئيسي لشركة أجنبية.

الشركة المساهمة.

المنشآت المملوكة بالمشاركة بين مستثمر سعودي ومستثمر أجنبي.

المنشآت المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي.

ما هو المبلغ المطلوب للاستثمار في السعودية للمقيمين؟

تم تحديد قيمة راس المال المطلوبة للاستثمار الأجنبي فى السعودية لبداية مشروعه كما يلي:-

24 مليون ريال سعودي للاستثمار الأجنبي فى المجال الزراعي

5 ملايين ريال سعودي للاستثمار الأجنبي فى مجال الصناعة.

500.000 ريال سعودي للاستثمار الأجنبي في الشركات.

100.000 ريال سعودي للاستثمار الأجنبي فى مجال المؤسسات الفردية.

مليون ريال سعودي للاستثمار الأجنبي فى مجال المنشآت الأخرى.