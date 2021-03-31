قدم وحصّل أموالك فورا تمويل شخصي 100 ألف ريال بدون تحويل راتب

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عمر شويل - جدة تمويل شخصي 100 ألف ريال بدون تحويل راتب. تقدم بطلب للحصول على قرض شخصي في السعودية ، نقدم لكم أفضل تمويل شخصي يمكن الحصول عليه في 2021. تستطيع شراء به سيارة جديدة أو تجديد المسكن الخاص بك أو دفع الفواتير الطبية الطارئة لقدر الله. وسنقدم لكم النصائح الذهبية لضمان استلام الأموال بإذن الله تأكد أولاً من أن ائتمانك قوي قدر الإمكان. استكشف المقرضين الذين يقدمون قروضًا شخصية بالميزات التي تبحث عنها واجمع البيانات التي ستحتاجها لإرسال طلب. قد تكون قادرًا على الحصول على تقدير لسعر الفائدة قبل التقديم رسميًا ، اعتمادًا على البنك. قد تتلقى أيضًا قرارًا في غضون دقائق من الضغط على الإرسال. ولكن مع توفر العديد من خيارات القروض الشخصية الكثيرة من المقرضين التقليديين وعبر الإنترنت ، سوف يتطلب الأمر بعض البحث للعثور على خيار يناسب أهدافك وميزانيتك. سنساعدك في “ثقفني” في كيفية القيام بذلك.

اختر مبلغ التمويل الشخصي

يسألك البنك المحتمل عن حجم القرض الذي تريده وعدد الأشهر التي تريد فيها سداد التمويل الشخصي 100 ألف ريال بدون تحويل راتب . هذه المعلومات مهمة ، لأنها يمكن أن تؤثر على معدل الفائدة السنوية الذي تحصل عليه. على سبيل المثال ، قد يُعرض عليك معدل فائدة سنوية أقل إذا اخترت قرضًا أصغر أو جدول سداد أقصر.

سيؤثر مبلغ القرض ومدته أيضًا على المبلغ الذي تدفعه بمرور الوقت وحجم الدفعة الشهرية. على سبيل المثال ، إذا اقترضت 30000 ريال سعودي على قرض بمعدل فائدة سنوية 15٪ واخترت سداد القرض في غضون ثلاث سنوات ، فستدين بمبلغ 104 ريالات شهريًا وستنفق ما يقرب من 744 ريالاً سعودياً على الفائدة. سيؤدي التبديل إلى فترة قرض تبلغ عامين إلى رفع دفعتك الشهرية إلى ما يزيد قليلاً عن 145 ريالاً، ولكنه سيوفر لك أكثر من 250 ريالاً من الفوائد.

استخدام حاسبة التمويل الشخصي للقروض من خلال البنوك

يسمح لك العديد من المقرضين بالتحقق من أسعارك وشروطك المحتملة دون التسبب في ظهور تدقيق شديد في تقرير الائتمان الخاص بك ، مما قد يؤدي إلى انخفاض درجاتك.

يمكنك استخدام أداة حاسبة التمويل الشخصي للمُقرض لمقارنة العروض وقياس مدى احتمالية حصولك على الموافقة للحصول على قرض شخصي بسعر تنافسي. قد تساعدك ظهور الموافقة المسبقة أيضًا في تجنب الانغماس في الاستفسارات عن القروض التي ليس لديك فرصة للحصول عليها.

عند زيارة موقع الويب الخاص بالبنك ، ابحث عن حاسبة التمويل الشخصي ، مثل زر يقول “تحقق من السعر”. عندما تملأ نموذج التأهيل المسبق عبر الإنترنت ، قد يتم سؤالك عن دخلك والالتزامات الشهرية ، والمبلغ الذي تريد اقتراضه ، ونوع التمويل الشخصي ومدة التمويل المثالية. لذا تأكد من أن لديك هذه المعلومات في متناول اليد قبل البدء في ملء الاستمارات.

ما الذي تبحث عنه في القرض

بمجرد تقديم طلبك وتلقي عرض القرض ، قم بتدوين شروط القرض ، مثل معدل الفائدة السنوية ، ومدته ، والدفع الشهري التقديري. بالإضافة إلى ذلك ، لاحظ أي رسوم مرتبطة به ، مثل رسوم الإنشاء أو الرسوم السداد المتأخر أو غرامات الدفع المبكر. قد يتنازل العديد من البنوك عن كل هذه الرسوم أو معظمها.

إذا كان المُقرض يتقاضى رسوم إنشاء أو تقييم ، فتأكد من أنك تعرف ما يمكن توقعه. عادةً ما يقوم المُقرض بإدراج الرسوم في معدل الفائدة السنوية الذي يقدمه لك ، ولكنه يقتطع الرسوم بالكامل من القرض الخاص بك قبل توزيعه عليك. نتيجة لذلك ، لن تتلقى مبلغ القرض المحدد الذي طلبته.

لا يجوز للمُقرض الإفصاح عن كل رسوم يتقاضاها في عرض التمويل الشخصي 100 ألف ريال بدون تحويل راتب الخاص به أيضًا. لذلك قد ترغب أيضًا في التحقق من موقع الويب الخاص بالمُقرض أو الاتصال بخدمة العملاء للتأكد من عدم فقد أي شيء مهم.

بمجرد تلقي عروض القروض الشخصية ، ضع في اعتبارك ميزانيتك وما يمكنك تحمله. إذا تلقيت عروضًا بشروط قرض مختلفة ، فحدد ما هو أكثر أهمية بالنسبة لك: دفع فائدة أقل أو تمديد القرض بحيث تحصل على دفعة شهرية أقل.

لا تلتزم كثيرًا بعرض قرض معين ، على الرغم من ذلك: الشروط التي يعرضها لك البنك في عرض مسبقًا ليست مضمونة ويمكن تغييرها بمجرد تقديم طلب نهائي.

تحقق من درجتك الائتمانية

إذا كنت لا تعرف درجة الائتمان الخاصة بك ، فتحقق منها – وتقرير الائتمان – للتأكد من أنك مستعد لتقديم طلب للحصول على قرض شخصي.

المعلومات التي تظهر في تقرير الائتمان الخاصة بك يمكن أن تجعل أو تقضي على فرصتك في الحصول على الموافقة. تساعد درجة الائتمان الخاصة بك في تحديد معدل الفائدة السنوية الذي تحصل عليه والمبلغ الذي يُسمح لك باقتراضه. عادة ، يقدم البنوك أكثر الأسعار تنافسية للمقترضين ذوي الائتمان الممتاز.

إذا كانت درجاتك في الأدنى أو إذا كان تقريرك ضعيفًا ، فتحقق من مواقع البنوك لمعرفة ما إذا كانوا يشاركون الحد الأدنى من متطلبات القروض الشخصية بدون تحويل راتب أو بدون كفيل. يمكن أن يساعدك ذلك في اختيار البنك الذي من المرجح أن يقبل طلبك.

لا يتعين عليك الدفع لمعرفة درجة الائتمان الخاصة بك. تقدم العديد من البنوك والمقرضين ومُصدري بطاقات الائتمان للعملاء الآن وصولاً مجانيًا إلى نتائجهم. تقدم بعض الشركات أيضا درجات ائتمان مجانية لأي شخص يرغب في مشاركة معلوماته الشخصية.

إذا لم يمنحك البنك موفر النتيجة حق الوصول إلى تقرير الائتمان ، فيمكنك الحصول عليه من منصة سمة. من المهم إجراء فحص دوري لتقارير الائتمان الخاصة بك للتأكد من أن الأخطاء أو الحسابات غير المصرح بها لا تؤدي إلى انخفاض درجاتك.

قم بتحسين درجة الائتمان الخاصة بك قبل التقديم

إذا كانت درجة الائتمان الخاصة بك أقل من مثالية ، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقويتها قبل التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي:

إذا اكتشفت خطأً في تقرير الائتمان الخاص بك ، فقدم طلب اعتراض عبر منصات إعداد التقارير الائتمانية . أو ، إذا سمح مكتب الائتمان بذلك ، يمكنك رفع نزاع عبر الهاتف أو عن طريق البريد. من الأفضل اختيار الطريقة التي تتيح لك إرفاق المستندات الداعمة. بموجب قانون الإبلاغ عن الائتمان العادل ، يتعين على مكاتب الائتمان التحقيق في نزاعك وتصحيح الأخطاء. من المستحسن أيضًا تقديم نزاع منفصل مع البنك أو مزود البيانات الآخر الذي يبلغ عن معلوماتك بشكل غير دقيق.

تتمثل إحدى طرق تحسين درجاتك بسرعة في سداد أرصدة بطاقتك الائتمانية قدر الإمكان بحيث تستخدم نسبة صغيرة فقط من رصيدك المتاح. من الناحية المثالية ، يجب أن تكون أرصدتك أقل بكثير من 30٪ من إجمالي حد الائتمان الخاص بك من أجل الحصول على نسبة استخدام ائتمان منخفضة.

يقارن المقرضون أيضًا دخلك بإجمالي مبلغ دينك. لذلك ، إذا كان بإمكانك سداد أنواع أخرى من القروض ، مثل تمويل السيارات أو التمويل العقاري ، فسيؤدي ذلك أيضًا إلى تحسين فرصك في الحصول على موافقة للحصول على قرض سريع بهامش ربح تنافسي.

تأكد من تتبع فواتيرك حتى لا تفوتك دفعة قرض عن طريق الخطأ. المدفوعات في الوقت المحدد هي عنصر حاسم في درجة الائتمان الجيدة. إذا كنت قد تعثرت في الماضي وفقدت السداد لمدة 30 يومًا أو أكثر ، ففكر في الانتظار لتقديم الطلب حتى يزول الخطأ. ستظل حالات التأخر في سداد القرض الشخصي في تقريرك لمدة تصل إلى سبع سنوات ، ولكن غالبًا ما تضع شركات التصنيف الائتماني وزنًا أكبر على حالات التأخر في السداد مؤخرًا أكثر من تلك القديمة.

أكمل طلب التقديم على تمويل شخصي بدون تحويل راتب بشكل كامل

بمجرد أن تكون مؤهلاً للحصول على قرض ، سيمنحك المُقرض فترة زمنية. ستختلف المعلومات التي ستحتاجها لإكمال طلبك باختلاف البنك. ولكن يمكنك أن تتوقع ملء معلومات الاتصال الأساسية والتفاصيل التي تساعد في تأكيد هويتك .

بالإضافة إلى ذلك ، قد يتم سؤالك عن:

دخل أسرتك وعددها

حالة وظيفتك ، بما في ذلك ما إذا كنت تعمل لحسابك الخاص أو عاطل عن العمل

مهنتك ونوع القطاع

سواء كنت تستأجر أو تمتلك منزلك

كم تدفع في الإيجار أو مقابل الرهن العقاري

أرصدة الحسابات الجارية والتوفير الخاصة بك

أصولك واستثماراتك

بالإضافة إلى ذلك ، يطلب بعض البنوك الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتقييم المقترضين المحتملين ، قد يطلب المُقرض الوصول إلى حسابات الإيداع الخاصة بك حتى تتمكن خوارزمية الكمبيوتر من تحليل التدفق النقدي وعادات السداد الخاصة بك. أو قد يطلب المقرض معلومات عن تاريخك الائتماني. فيما يلى بعض المعلومات وشروط النايفات للتمويل الشخصي:

يجب يكون المواطن على رأس عمل قائم ولا يُشترط أن يكون قطاع حكومي أو خاص مواصفات الراتب 4 ألاف ريال للحكومي و 5 ألاف للخاص تتراوح الأعمال من 50 إلى 60 سنة 3 شهور خدمة في الحكومة و 6 للخاص لا توجد تعثرات لتسديد قروض سابقة في سجل الائتمان الرسوم الإدارية توجد في اجمال مبلغ السداد ولا يوجد اى شروط لسدادها مبكرا الحد الأدنى لمبلغ التمويل 10,000 ريال سعودي و الأعلى 300,000 ريال سعودي تمويل حتى 100 ألف ريال يدون تحويل الراتب يتم خصم أرباح 3 شهور عند السداد المبكر موافقة فورية على الطلبات واعتماد التوقيع الالكتروني يستغرق 72 ساعة لاستلام الأموال يتم الحضور الى مقر الشركة عند التوقيع فقط لا يشترط وجود كفيل حتى مبلغ 100 ألف ريال قرض بدون كفيل غير مطلوب إيداع القسط الأول من القرض ليتم استلام المبلغ سداد القرض عن طريق فروع الشركة – تفويض حسم – الصراف الالي – أمر مستديم لا تختلف النسبة عند اختلاف مدة سداد القرض يمكن تقديم طلب تمويل شخصي مع وجود التزامات مع بنك اخر

يمكن أن تكون مشاركة البيانات مع البنك مفيدًا إذا لم يكن لديك سجل ائتماني كبير. في بعض الحالات ، قد تكون مؤهلاً للحصول على معدل أقل مما قد تحصل عليه من مقرض أكثر تقليدية.

كيف يؤثر التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي على الائتمان الخاص بك

بمجرد تقديم طلبك ، سيقوم المُقرض بفحص رصيدك مرة أخرى ، مما يؤدي هذه المرة إلى ظهور تقييم دقيقا في تقرير الائتمان الخاص بك. الاستفسار الجاد هو تدوين يتيح لمشاهدي تقرير الائتمان معرفة أنك تقدمت مؤخرًا للحصول على الائتمان. نظرًا لأن شركات تسجيل الائتمان ، تأخذ في الاعتبار عدد المرات التي تقدمت فيها مؤخرًا للحصول على ائتمان في درجاتك ، يمكن أن يؤدي الاستفسار الجاد إلى انخفاضها مؤقتًا.

على النقيض من ذلك ، يشير الاستفسار العادي إلى أنك سحبت تقرير الائتمان الخاص بك بنفسك أو أن شركة أخرى ، مثل البنك أو صاحب العمل ، قد سحبه لأغراض أخرى. نظرًا لأن البنك لا يستخدم الاستعلام للرد على أحد الطلبات ، فلن يؤثر ذلك على درجاتك.

ماذا تتوقع عند التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي

قد يختلف الجدول الزمني حسب البنك. ولكن يمكنك أن تتوقع عمومًا أن تسير العملية على النحو التالي:

بمجرد أن تملأ الطلب ، سيتم تقديمك مع الكشف الذي يحدد تفاصيل قرضك وما يمكنك توقع دفعه.

إذا قررت إرسال الطلب ، فقد تحصل على إجابة في غضون دقائق. أو قد تضطر إلى الانتظار بضعة ساعات أو أكثر ، حسب البنك. قد تحتاج أيضًا إلى إرسال مستندات داعمة إضافية للبنك.

إذا تم رفضك للحصول على تمويل شخصي 100 ألف ريال بدون تحويل راتب أو رفضت الشروط التي طلبتها ، فستتلقى إشعارًا بإجراء سلبي يوضح ما حدث. سيقوم البنك أيضًا بإدراج أي مصادر للمعلومات ، بما في ذلك درجات الائتمان ، التي ساهمت في رفضك.

إذا تمت الموافقة عليك ، سيُطلب منك التوقيع ، إلكترونيًا أو يدويًا ، على اتفاقية ائتمان تحدد التزاماتك وما يمكنك توقعه من المُقرض.

بمجرد قبولك للتمويل الشخصي رسميًا ، ستحتاج بعد ذلك إلى اختيار الطريقة التي تريد من البنك إرسال الأموال إليك. قد يعرض البنك إيداعه مباشرة في حسابك ، أو قد يرسل شيكًا لك أو إلى بنك أخر ، إذا كنت تقدمت بطلب لقرض سداد الديون.

يختلف مقدار الوقت المستغرق لتلقي أموالك ، اعتمادًا على البنك. ومع ذلك ، يقول بعض المقرضين إن بإمكانهم إيداع الأموال في حسابات المقترضين في يوم العمل التالي.

بمجرد صرف قرضك ، يُتوقع منك إرسال أول دفعة شهرية بحلول تاريخ الاستحقاق. بعض البنوك تتيح لك خيار تأجيل أقساط الدفعات الشهرية.

بمجرد الالتزام بخطة السداد واستلام أموالك ، سيبدأ الجزء الأكثر أهمية في رحلة تمويلك الشخصي 100 ألف ريال بدون تحويل راتب: إدارة مدفوعات القرض. إذا لم يكن لديك بالفعل ميزانية شهرية مُعدة مسبقاً، خذ الوقت الكافي لصياغة واحدة. بهذه الطريقة ، ستعرف ما إذا كنت تريد تعديل إنفاقك لتحمل دفعاتك بشكل مريح ، مما يضمن سداد القرض في الوقت المحدد.