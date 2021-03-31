تمويل البنك السعودي البريطاني.. مزايا التمويل مقابل حساب الاستثمار

تمويل البنك السعودي البريطاني بالنسبة لحسابات رهن الودائع يعتبر أحد الحلول التمويلية المقدمة من ساب، والتي تتوافق مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، والتي تم تصميمها خصيصً لتلائم جميع الاحتياجات بالنسبة للعملاء مع استخدام فترات قصيرة الأجل بالنسبة للتمويل الاستثمار عن طريق المرابحة، والتي تحمل العديد من المميزات فالتمويل من خلالها يصل حتي نسبة 80 % من إجمالي الوديعة بالكامل.

تمويل البنك السعودي البريطاني

يقدم البنك أهم التمويلات التي يمكن الاستعانة بها لتحقيق رغبة جميع العملاء حسب احتياجاتهم وذلك بحسب نظام التربح، حيثُ يمكن من خلال هذا النظام الحصول على تمويل قصير الأجل مع ضمان التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وعدم الأخلال بأي منها، مع منح فترات طويلة للسداد ويمكن التقديم عليه لجميع العملاء سواء الموظفين أو الأعمال الحرة، كما يتيح البنك الحصول عليه من قبل المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، لا يحتاج إلى كفيل للحصول عليه كما يمكن الحصول عليه بدون تحويل الراتب على البنك، مع اختيار أفضل طريقة سداد فمن الممكن السداد مرتين سنويًا أو أربع مرات أو حسب رغبة العميل بشكل شهري.

مميزات الحصول على تمويل من البنك البريطاني

الحصول على حد أدني 500.000 ريال سعودي

التمويل على الودائع يصل حتى 80%

يمكن التسديد حسب العقد بين العميل والبنك خلال العام

وجود مرونة كبيرة في التسديد من الممكن السداد شهريًا أو سنويًا أو كل ثلاث شهور أو كل ست شهور

يمكن للجميع الحصول عليه سواء الموظفين أو أصحاب الأعمال الحرة

يمكن لجميع الجنسيات الحصول عليه

لا يحتاج لوجود كفيل لتسلمه

يمكن الحصول عليه دون الحاجة لتحويل راتب.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

صورة من بطاقة الهوية

نموذج لتعبئة البيانات من البنك

صورة من الرخصة الخاصة بالبناء

تحديد السعر مع تقديم القبول

صورة من عقد العقار

خطاب يحتوي على جميع البيانات الخاصة بالراتب

العقد المرخص من وزارة الإسكان

رخصة البناء

التقرير المساحي

نسخة من ملكية الأرض

خطاب من الضرائب يفيد الإعفاء

صورة من البطاقة العائلية.

طريقة التقديم على التمويل الشخصي

الخدمات التي يقدمها البنك البريطاني

يقدم البنك العديد من البطاقات الذكية

ساب ببريميير الائتمانية

ساب سيجنتشر فيزا الائتمانية

ساب بلاتينيوم الائتمانية

كما يقدم بطاقة ساب الآلي والتي تغني العميل عن حمل الأموال

يمكن الحصول على مرتبات من خلال البطاقات بالنسبة لعاملات المنازل

إضافة العملاء الجدد وفتح الحسابات المشتركة

يمكن الحصول على الدعم الكامل من قبل البنك.

الخدمات المصرفية الخاصة من ساب

يقدم البنك العديد من الخدمات المصرفية التي تسهل على العملاء عبر ساب فهي توفر أهم الخدمات التي تجعل العميل في راحة من خلال تنمية الثروة التي يملكها، مع التخطيط المالي السليم الذي يتيح التربح بسهولة، ويمكن عمل التحديثات عبر الشبكة العنكبوتية دون الحاجة للذهاب للفرع الرئيسي وذلك لمن يمتلكون حساب تابع للبنك، كما يمكن التواصل مع ساب من خلال الهاتف أو يمكن الذهاب لأحد الفروع وطلب الخدمات التي ترغبون بها.