العتيبي يتبرع لـجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية

دوت الخليج – حسين الحبيب استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ماجد أحمد عبدالله، عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال سعد بن صليب العتيبي. وأطلع ماجد عبدالله الضيّف على برامج وأهداف جمعية أصدقاء ومشاريعها التنموية لخدمة اللاعبين القدامى وأسرهم. وأشاد عضو مجلس الشورى سعد العتيبي بأعمال الجمعية التي تقدمها للاعبين القدامى، وأعلن خلال زيارته عن تبرعه بمبلغ 300 ألف ريال سنوياً لدعم برامج وأنشطة الجمعية.

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