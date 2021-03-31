نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية رمضان 1442 – 2021 في السعودية ومواقيت الصلاة في المقال التالي

عمر شويل - جدة امساكية شهر رمضان في السعودية 1442 – 2021، فشهر رمضان المبارك هو أحد أفضل الشهور في العام حيث ينتظره المسلمين في شتى بقاع الأرض من العام للعام، فكان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم يستقبلون قبل ست أشهر ويودعونه بعد ست أشهر فكان العام كله رمضان، فاللهم بلغنا رمضان وأعاده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالأمن والسلام واليمن والبركات، وفي هذا الوقت بدأ المسلمين في كل مكان في البحث عن إمساكية رمضان ومواعيد الصلوات والإفطار والسحور.

امساكية رمضان 1442

ننشر لكم خلال السطور التالية إمساكية شهر رمضان الكريم في المملكة العربية السُّعُودية كاملة طوال شهر الصيام بمواقيت الصلوات الخمسة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وموعد الشروق وصلاة الضحى ومواعيد الإمساك والأفطار، وننشر لكم مواقيت الصلوات الخمسة المختلفة، ومواقيت الأقطار والإمساك والشروق.

بجميع من المملكة العربية السُّعُودية من الرياض ومكة والمدينة والدمام ونجران وغيرها، متبوعة بكافة مواقيت الصلوات الخمسة بالمواقيت الرسمية في كل أيام الشهر الكريم.

قال الله عزو جل: “وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ”..

وفي السُّعُودية بدأ السعوديين في البحث عن إمساكية شهر رمضان 1442 وما فيها من كافة المواقيت الخاصة بالصلوات وبمواعيد الإمساك والإفطار بكافة مدن المملكة العربية السُّعُودية.

أوقات الصلاة في رمضان 1442

حيث من المتوقع أن يكون شهر شعبان، لهذا العام سيكون مكون من ثلاثين يوم حَسَبَ البحوث الفلكية، في حين سيعلن رسميًا مساء الإثنين، أي إن الإثنين الموافق الثاني عشر من شهر أبريل ، لعام 2021، هو آخر أيام شهر شعبان.

ليكون الثالث عشر من أبريل هو غرة شهر رمضان المبارك، قال تعالى في سورة البقرة:

“شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ”.