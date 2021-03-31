نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدشين برنامج شريك من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المقال التالي
تسعي الجهات المختصة والمتمثلة في ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دائما إلى تحقيق الرفاهية للمواطن السعودي وذلك من خلال توفير العديد من فرص العمل وكذلك تدشين مشروعات وبرامج تساعد في زيادة الدخل القومي وتحقيق نمو اقتصادي ملموس داخل المملكة العربية السعودية.
تدشين برنامج شريك من قبل ولي العهد السعودي
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عند تدشين برنامج شريك وصرح سمو ولي العهد السعودي أن هذا البرنامج بمثابة مرحلة جديدة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي داخل المملكة العربية السعودية وصرح أيضا أن حجم الاستثمارات المطروحة لدعم الشركات المحلية قد يصل إلى 5 تريلون ريال سعودي ويأتي هذا البرنامج في إطار دعم الحكومة للقطاع الخاص لتخطي الآثار السلبية لجائحة كورونا ومن خلال هذا البرنامج يتضح للجميع أن العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص هي علاقة تشابكية لا علاقة تنافسية والاستفادة من البرنامج اختيارية مع بعض المعايير التي توضح أهم المشروعات المؤهلة وسوف تضع الشركات الكبري خطط للاستثمار وتقوم بعدها الجهات المعنية لتحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس وتتم الإدارة حسب ما يتوافق مع توجيهات منظمة التجارة العالمية .
تعرف على مزايا برنامج شريك
لبرنامج شريك العديد من المزايا ومن أهمها
- توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة
- يعزز ويقوي من مساهمة الشركات الوطنية في النمو الدائم للاقتصاد داخل المملكة العربية السعودية
- توفير العديد من فرص الاستثمار للشركات الوطنية الكبري
- يرسخ سمعة المملكة باعتبارها قوة اقتصادية عالمية دائمة
- يسرع ويسهل إنجاز المشاريع للشركات الكبري داخل المملكة العربية السعودية
موعد توقيع مذكرة التفاهم بين الشركات الكبري وبرنامج شريك
من المتوقع أن يتم في شهر يونيو المقبل توقيع مذكرة التفاهم الأولي بين الشركات الوطنية الكبري وبرنامج شريك.
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