أبشر.. 5 خدمات جديدة تعلن عنها وزارة الداخلية

خدمات منصة أبشر الجديدة، حيث لا تزال وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية تقدم المزيد من الخدمات الإلكترونية المطورة، وذلك تسهيلاً على المواطنين والوافدين من كافة الجنسيات عبر مواقعها المختلفة، وقد طالعتنا وزارة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية عن تطورات جديدة في منصة أبشر للأفراد، حيث أعلنت الوزارة عن بدء تقديم 5 خدمات جديدة للأفراد، كذلك في نقلة نوعية جديدة تم مراعاة ذوي القدرات الخاصة في هذا التحديث الجديد.

خدمات منصة أبشر أفراد الجديدة

وفق أعلان وزارة الداخلية السعودية فالخدمات الجديدة المضافة لحساب أبشر أفراد هي خدمة طلب تعديل المؤهل الدراسي الحاصل عليه، الخدمة الثانية هي إمكانية طلب تصحيح الاسم المسجل باللغة الإنجليزية، الخدمة الثالثة هي خدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية، الخدمة الرابعة هي طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، أما الخدمة الأخيرة في منصة أبشر هي تقديم خدمات التحسين المطورة.

الأشخاص من الصم والبكم فقد تم إتاحة تقنية جديدة هي QR Code، وعبر استخدام تلك التقنية يتم التواصل بين الموظف في منصة أبشر والفرد المستفيد من الخدمة، ويكون الوسيط بين الطرفين مترجم لغة إشارة يتواجد في مركز الاتصال المرئي الموحد، على أن يتواجد المترجم في كافة الفروع والمحطات التي تقدم خدمات الأحوال المدنية في المملكة.

تطوير منصة ميدان الأمنية

أصدرت وزارة الداخلية السعودية أيضاً النسخة الثانية من منصة ميدان الأمنية، وهي أحد المنصات التابعة للوزارة وتعمل على تقديم الدعم التقني والإشرافي للعاملين في وزارة الداخلية، وقد أتاح الإصدار الجديد لمنصة ميدان 14 خدمة وإجراء إلكتروني، ومن أبرز تلك الخدمات المقدمة قراءة الهوية الرقمية المحمولة، كذلك التأكد من هوية رجال الأمن الإلكترونية، والتحقق من التصاريح الخاصة بالمواطنين والوافدين في مواسم العمرة والحج.