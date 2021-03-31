نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بنك الراجحي يقدم تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب وبدون كفيل في المقال التالي
تمويل بنك الراجحي ، يعتبر مصرف الراجحي من أهم البنوك المصرفية التي تتيح الكثير من الخدمات سواء للمواطنين أو للمقيمين بالمملكة، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل البنوك حتى يتم التعامل معها بكل سهولة، ويقوم بنك الراجحي بتقديم خدمة الحصول على قرض مع عدم تحويل للراتب الشهري، ولكن يتم تطبيق ذلك على بعض الأشخاص على حسب الفئة الذي ينتمي إليها هذا الشخص، ومن خلال هذا المقال التالي سوف نقوم بتوضيح كيفية الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحى بالمملكة العربية السعودية.
تمويل بنك الراجحى إلكترونياً
يمكن للمواطنين وكذلك المقيمين بالمملكة تقديم طلب للتمويل الشخصي من مصرف الراجحي وبنك البلاد بالمملكة، ويتم ذلك من خلال التواصل مع الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لمصرف الراجحي، وبعد ذلك قم بالضغط على خانة التمويل الشخصي ثم على خانة طلب تمويل شخصي، وبعدها قم باتباع الخطوات المطلوبة واحدة تلو الأخرى لحين الانتهاء من جميع الخطوات.
أما بالنسبة لبنك البلاد فيتم التواصل مع الموقع الرسمي التابع للبنك والقيام بطلب تمويل شخصي، ومتابعة باقي الخطوات لحين الحصول على موافقة البنك على التمويل الذي طلبته.
شروط التمويل الشخصي
يقوم بنك الراجحي بتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية، ويجب الحرص على تواجد جميع الأوراق الخاصة بالشخص المتقدم لطلب التمويل، كما يجب أن يزداد الراتب الشهري عن ألفين ريال سعودي، ولا يتعدى عمر المتقدم عن الستين عام، وأن يكون عامل بأحد القطاعين سواء كان العام أو الخاص بحد أدنى شهر واحد.
الشروط المطلوبة المستندات المطلوب توفيرها:
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