نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوقات العمل في مراكز التسوق والمولات في رمضان بالسعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 17 من شعبان 1442 هجريًا الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم اتباعها في شهر رمضان المبارك وفي عيد الفطر المبارك، كما تم تحديد أوقات العمل في مراكز التسوق والمولات في السعودية 1442.

أوقات العمل في مراكز التسوق والمولات في السعودية 1442

أوضحت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية أوقات العمل ابالمحلات في المولات التجارية ومراكز التسوق في كامل المناطق بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم تمديد أوقات العمل بالمحلات لمدة 24 ساعة طوال أيام شهر رمضان المبارك.

كما أوضحت أن الوزارة قامت بإيقاف بوفيهات السحور والفطور بالمطاعم في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان، كما شددت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان على استمرار الإجراءات الوقائية واستمرار التوعية للحماية من تفشي الوباء المستجد.

فرض تحصين العاملين في المملكة العربية السعودية

كما قد أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان عن ثلاثة أنشطة تختص بفرض تحصين العاملين بدايةً من أول شهر شوال 1442 هجريًا، كما يتم فحص PCR أسبوعيًا للعاملين بمجال بيع الأغذية وفي المطاعم، والعاملين بمحلات الحلاقة الرجالي، وصالونات التجميل النسائية.

وعلى الجانب الآخر فقد تم تحديد أوقات العمل في شهر رمضان 2021 بالمملكة العربية السعودية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية للموظفين المندرجين تحت قائمة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية على أن تكون 5 ساعات بأيام العمل تبدأ من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً.

كما حددت الجهات المعنية أنه يجب ألا تتخطى نسبة العاملين عن بعد بالمملكة العربية السعودية نسبة 25% من موظفي الجهة الواحدة، منهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، كما أيضًا يستمر تعليق البصمة مع حضور الموظفين للعمل وفقًا لنظام العمل المرن.