رابط نظام نور الالكتروني لتسجيل رياض الأطفال 1442 هـ برقم الهوية ، يبحث الكثيرون من أولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية عن رابط الاستعلام عن طريقة تسجيل رياض الأطفال و معرفة الأعمار، بعد أن حددت وزارة التربية والتعليم بالمملكة موعد بدء التسجيل في السابع من شهر إبريل 2021 م والخامس والعشرين من شهر شعبان 1442 هـ،حيث أنها طالبت أولياء الأمور بضرورة الالتزام بالموعد المُحدد للتسجيل حتى يتمكنوا من التسجيل المُبكر لأبنائهم عبر نظام نور، بعد أن أخبرت جميع الإدارات التعليمية بهذا الخبر، موضحة الاستمرار في تلقي الطلبات خلال السنة الدراسية

رابط نظام نور الالكتروني لتسجيل رياض الأطفال 1442 هـ برقم الهوية

بعد تحديد موعد التسجيل الخاص برياض الأطفال بالمملكة، حددت وزارة التربية والتعليم السعودية ثلاثة مستويات من أعمار التلاميذ لقبول تسجيلهم عبر موقع نظام نور الالكتروني وفقًا لأعمار التلاميذ في الجدول التالي:

المستوى الاول

الروضات الأهلية والعالمية فقط يبدأ من مواليد 13 / 10 / 2017 م حتى 2 / 10 / 2018 م المستوى الثاني يبدأ من مواليد 24 / 10 / 2016 م حتى 12 / 10 / 2017 م المستوى الثالث يبدأ من مواليد 5 / 11 / 2015 م حتى 23 / 10 / 2016 م وسيكون الأولوية لمن سجل أولاً من الأطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية، وسيكون الأحق أيضًا لطلاب المستوى الثالث، وفي حالة وجود أماكن بعد انتهاء المرحلة الثالثة سيتم اللجوء للمستوى الثاني، فقد أتاحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية التقديم عبر نظام نور الالكتروني، مساهمة منها لراحة والحفاظ على صحة مواطنيها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. خطوات التسجيل لطلاب رياض الاطفال عبر نظام نور الالكتروني الدخول على موقع نظام نور الالكتروني.

إدخال كلمة السر واسم المستخدم.

اختيار تسجيل طالب جديد.

تسجيل البيانات المطلوبة من رقم الهوية واسم ولى الأمر، تاريخ الميلاد الخاص بالطالب، مع تحديد صلة القرابة بين الطالب وولى أمره.

ارفاق كافة المستندات المطلوبة مع تحديد المدرسة المُراد الالتحاق بها.

تأكيد البيانات والضغط على أيقونة تسجيل الطلب. وقد تم تحديد طريقة دخول ولى الأمر عبر نظام نور الالكتروني 1442هـ برقم الهوية، من خلال الدخول على الموقع الرسمي لنظام نور الالكتروني، والضغط على تسجيل ولي الأمر وتعبئة كافة البيانات المطلوبة مع ادخال رقم الهوية بشكل صحيح لاتمام عملية التسجيل بنجاح.