موعد اختبار القدرات المعرفية والاختبارات النهائية في السعودية 1442

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عمر شويل - جدة حددت الجامعات في المملكة العربية السعودية موعد اختبار القدرات المعرفية للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية، لتحديد مهاراتهم وقدراتهم التي تؤهلهم إلى سوق العمل في المستقبل، حيث تم الإعلان عن المواعيد رسميًا من قبل مركز قياس الوطني، وفي نفس السياق تم تحديد المواعيد الخاصة بالامتحانات النهائية لمختلف المرحل الدراسية (الابتدائية، المتوسطة، والثانوية)، وفي المقال نتعرف معًا على كافة التفاصيل كما نستعرض مواعيد إجازات كافة المراحل الدراسية 1442.

موعد اختبار القدرات المعرفية للجامعيين في السعودية 1442

تم البدء في اختبارات القدرات لطلاب الجامعات في المملكة العربية السعودية منذ يوم السبت المنعقد الموافق 27 مارس 2021 م، واستمرت لمدة يومين حيث انتهت يوم الاثنين الموافق 29 مارس.

كما تم البدء في عملية المراجعة والتصحيح التي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، ليتم بعد ذلك الإعلان رسميًا عن النتيجة.

مواعيد الاختبارات النهائية في المملكة العربية السعودية 1442

أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل الحرمين الشريفين في مرسوم ملكي عن المواعيد المقررة لبدء امتحانات المراحل التعليمية النهائية لهذا العام، والتي تتمثل على النحو التالي:

بدء امتحانات المرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء الموافق 13 من أبريل 2021 الذي يصادف غرة شهر رمضان المبارك 1442 هـ.

بينما تبدأ الامتحانات النهائية للمرحلة الثانوية يوم الأحد الموافق 18 أبريل 2021 م / 6 من رمضان 1442 هـ.

أما عن الاختبارات النهائية للمرحلة الثانوية، فمن المقرر لها أن تبدأ في نفس التوقيت المحدد لإجراء اختبارات المرحلة الثانوية 6 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م.

مواعيد إجازات نهاية العام الدراسي في السعودية 1442

تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في المملكة العربية السعودية يوم 22 أبريل 2021 م الموافق 10 من شهر رمضان الفضيل 1442 هـ، بينما تبدأ إجازة المرحلتين الثانوية والمتوسطة يوم 29 أبريل 2021 م الموافق 17 من رمضان 1442 هـ.