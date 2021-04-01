مواعيد اختبار هيئة التخصصات الصحية في السعودية 2021 وطريقة التسجيل بها

هيئة التخصصات الصحية ، قد قامت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالإعلان عن موعد اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 2021 في المملكة العربية السعودية، والهدف من هذه الاختبارات هو الحصول على رخصة مزاولة المهنة في جميع الوظائف الصحية، لذلك تقوم الهيئة بتقديم هذه الاختبارات للأطباء والممرضين والصيادلة في أوقات معينة من كل شهر وعلي مدار العام لتتيح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على رخصة مزاولة المهن الصحية، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواعيد اختبار هيئة التخصصات وطريقة التسجيل بها في المملكة العربية السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

مواعيد اختبار هيئة التخصصات الصحية 2021

قد قامت هيئة التخصصات الصحية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن مواعيد اختبار هيئة التخصصات الصحيه عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، وهذه هي موعد اختبار التخصصات الصحية الذي تم الإعلان عنها :

الفترة الأولي : من يوم 5 يناير 2021 حتي يوم 25 يناير 2021 .

الفترة الثانية : من يوم 1 فبراير 2021 حتي يوم 20 فبراير 2021 .

الفترة الثالثة : من يوم 1 مارس حتي يوم 25 مارس 2021 .

الفترة الرابعة : من يوم 4 أبريل حتي يوم 30 أبريل 2021 .

الفترة الخامسة : من يوم 9 مايو 2021 حتي يوم 31 مايو 2021 .

الفترة السادسة : من يوم 7 يونيو 2021 حتي يوم 30 يونيو 2021 .

الفترة السابعة : من يوم 7 يوليو 2021 حتي يوم 26 يوليو 2021 .

الفترة الثامنة : من يوم 3 أغسطس حتي يوم 31 أغسطس 2021 .

الفترة التاسعة : من يوم 5 سبتمبر 2021 حتي يوم 30 سبتمبر 2021 .

الفترة العاشرة : من يوم 10 أكتوبر 2021 حتي يوم 31 أكتوبر 2021 .

الفترة الحادية عشر : من يوم 7 نوفمبر 2021 حتي يوم 25 نوفمبر 2021 .

الفترة الثانية عشر : من يوم 1 ديسمبر 2021 حتي يوم 30 ديسمبر 2021 .

طريقة التسجيل في اختبار هيئة التخصصات الصحية 2021

يمكن لجميع الراغبين في الحصول على رخصة مزاولة المهن الصحية في المملكة العربية السعودية التسجيل إلكترونيا في هيئة التخصصات الصحية ، وهذه هي خطوات التسجيل في اختبار هيئة التخصصات الطبية :

أولا يجب عليك الدخول إلى موقع هيئة التخصصات الطبية الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت .

الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت . من صفحة الموقع الرئيسية أختر ( الخدمات الإلكترونية ) .

أختر ( خدمة الاختبارات ) .

أختر ( نموذج التقدم لاختبار ممارسة المهنة ) .

أنقر على أيقونة ( الدخول للخدمة ) .

كتابة أسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح لعمل تسجيل الدخول إلى خدمة ممارس بلس .

كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل : رقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية . كتابة ألاسم بالعربي والإنجليزي . تاريخ الميلاد . البريد الإلكتروني الخاص بك . الجنس . رقم الجوال الخص بك . تاريخ التخرج .

كتابة بيانات السيرة الذاتية .

كتابة بيانات نموذج طلب الاختبار .

كتابة جميع بيانات الجامعة الذي تم تخرجك منها، وكتابة المؤهل الدراسي .

إرسال المستندات المطلوبة مثل : صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو صورة من رخصة الإقامة . صورة من شهادة التخرج الخاصة بك .

التعهد بصحة البيانات الذي قمت بإدخالها على الموقع .

القيام بالموافقة على جميع الشروط والأحكام .

كتابة رمز التحقق المرئي بشكل صحيح .

أنقر على حفظ .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواعيد اختبار هيئة التخصصات الصحية في السعودية 2021 وطريقة التسجيل بها .