أسباب رفض التأشيرة في السفارة السعودية، وأهم الأوراق المطلوبة ليتم الحصول علي التأشيرة بكل سهولة، حيث تعتبر السعودية من أكثر الدول من حيث الزيارات طول العام، وكذلك السفارة السعودية فتعتبر من أكثر سفارات العالم من حيث استقبال عدد التأشيرات، فلقد تستقبل السفارة السعودية طوال العام أعداد كبيرة وأنواع مختلفة من التأشيرات، فهناك تأشيرة عمل، وتأشيرة للحج، وتأشيرة للعمرة، وتأشيرة للزيارة، ولذلك فإن أسباب رفض التأشيرة السعودية كثيرة وتختلف علي حسب نوع التأشيرة نفسها، وفي هذا المقال سنقوم بتوضيح أشباب رفض التأشيرة في السعودية، وأهم الأوراق المطلوبة للحصول عليها .

أسباب رفض التأشيرة في السفارة السعودية

من المعروف أن المملكة العربية السعودية ليست من البلاد التي تقوم بالرفض علي التأشيرات كثيرا، بالعكس فهي تقدم تسهيلات كثيرة للعمل علي جذب الزوار إليها من مختلف دول العالم، لذا فعند الرد علي طلب التأشيرة في السفارة بالرفض فيرجع هذا إلي عدة أسباب تكون هي السبب للرفض، فعلي سبيل المثال إذا كانت التأشيرة استقدام تكون أسباب الرفض ترجع إلي :

أسباب رفض تأشيرة العمل في السفارة السعودية

في حالة أن الكفيل يقوم باستدعاء الشخص كي يقوم باستغلاله في أعمال أخري .

إذا كانت الوظيفة التي تم التقدم عليها ليس مناسبة للوظائف التابعة للكفيل .

في حالة أن يكون الشخص يسبب خطر علي الأمن القومي .

أن يتم تقديم أوراق خاطئة أو غير كاملة .

في حالة أن تكون المهنة في جواز السفر غير المهنة المكتوبة في أوراق التأشيرة .

من الممكن أن يكون الشخص المقدم للوظيفة سيئ السمعة، فتقوم السفارة برفض التأشيرة الخاصة به .

وفي حالة رفض السفارة التأشيرة تلحق مع الرفض السبب في ذلك، حتي يستطيع المقدم للطلب تفادي هذا الخطأ في طلب التأشيرة مرة أخري .

الأوراق المطلوبة للحصول علي التأشيرة

وجود جواز سفر ويكون ساري المفعول . استمارة طلب للتأشيرة مسجل بها البيانات بشكل صحيح ودفع رسوم التأشيرة . صورة شخصية سليمة للشخص المقدم . يجب القيام بحجز طيران ذهاب وعودة إلي السعودية . وجود صورة من صفحة البيانات الموجودة بجواز السفر . شهادة صحية تأكد خلو الشخص من كافة الأمراض . سجل جنائي لا يوجد به أي سابقة إجرامية . وثيقة تأمين طبي طول الفترة التي يقيم بها في السعودية . أن يتم حجز غرفة في فندق داخل المملكة العربية السعودية . إذا كان يعمل في وقت السفر يجب أخذ موافقة صاحب العمل علي السفر

أسباب تأخر التأشيرة السعودية

تختلف أسباب تأخر التأشيرة السعودية من مسافر الى مساف ، لكن يوجد اسباب تعمل على تأخر الفيزا السعودية ومن أهمها :

نقص الاوراق التي يتم تقديمها من المسافر.

زيادة اعداد المتقدمين لطلب الفيزا السعودية وبالأخص في أثناء عمرة رمضان أو موسم الحج.

بسبب وجود حالة طوارئ مثل وجود أزمة فيروس كورونا والتي عملت على توقف اصدار التأشيرات لفترة مؤقتة.