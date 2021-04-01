حساب المواطن متى ينزل شهر ابريل 2021 شعبان 1442

حساب المواطن متى ينزل من الأسئلة التي يهتم بها جميع أفراد المملكة العربية السُّعُودية المستفيدين من خِدْمَات ودعم حساب المواطن المالي الشهري، ولا سيما أن برنامج حساب المواطن السعودي إنما يهتم دائما باطّلاع المواطنين على موعد صرف وإيداع الدفعات وصدور نتائج الأهلية والاستحقاق وغيرهم من المعلومات الأخرى المتعلقة بنظام حساب المواطن، وفيما يلي توضيح موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر.

حساب المواطن متى ينزل

اليوم العاشر من كل شهر ميلادي؛ يُعد هو اليوم المُحدد بشكل رسمي من قبل القائمين على إدارة برنامَج حساب المواطن والحكومة السُّعُودية ليكون هو الموعد الرسمي شهريًا لصرف مساعدات حساب المواطن ، ولكن ربَّما يختلف هذا الموعد في حالة وافق يوم العاشر من الشهر الميلادي موعد إجازة رسمية داخل المملكة، فهنا يتم تأجيل إيداع الدفعات إلى اليوم التالي أو حتى تنتهي الإجازة.

موعد ايداع حساب المواطن شهر شعبان 1442 ابريل 2021

فيما يخص متى ينزل حساب المواطن شعبان أعلنت إدارة برنامَج حساب المواطن داخل المملكة العربية السُّعُودية عن موعد صرف الدفعة الجديدة لهذا الشهر من دفعات حساب المواطن لكي تكون في يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر إبريل لعام 2021م أي (11-4-2021م)، وهو اليوم الموافق يوم استطلاع رؤية هلال شهر رمضان أي اليوم الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1442هـ (11-8-1442هـ)، وبعد الانتهاء من إيداع الدفعات سوف يكون المواطنين قادرين على صرف الدفعات من الحسابات الخاصة بهم مباشرةً في اليوم التالي مباشرةً أي في يوم 12 من شهر إبريل 2021م.

رقم الشكاوى المجاني حساب المواطن

في حالة الرغبة في الاستفسار أو تقديم الشكاوى أو غيرهم من أسباب الرغبة في التواصل مع إدارة الدعم الفني الخاصة ببرنامج حساب المواطن السعودي ، يُمكن الاتصال مباشرةً من أي هاتف على رقم حساب المواطن للشكاوى المجاني والدعم الفني وتقديم الشكاوى والاستفسارات والمقترحات إلى إدارة برنامَج حساب المواطن وهو (19912) ؛ حيث إن هذا الرَّقْم يعمل على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع من اجل الرد على أسئلة وشكاوى أكبر عدد ممكن من المواطنين ، حيث يُمكن الاتصال على رقم شكاوى حساب المواطن من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة 8.00 ص وحتى الساعة 10.00 م، ويومي الجمعة والسبت؛ يعمل يُمكن الاتصال من الساعة 1.00 ظهرًا وحتى الساعة 11.00 م.

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