شروط الحصول على قرض آهل والاستفادة من 60 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية

نعرض لكم شروط الحصول على قرض آهل الذي تم الإعلان عنه في مبادرة هامة من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والذي يتيح للمواطن الحصول على قرض تصل قيمته إلى 60 ألف ريال سعودي، وتم تقديم قرض أهل لمواطني المملكة غير القادرين على تحمل أعباء المعيشة، بهدف توفير كافة الاحتياجات الأساسية لهم ومعاونتهم على المعيشة في ظل ظروف الصعبة التي يمر بها العالم كله، فقام البنك بوضع مجموعة من القواعد والشروط للحصول على هذا القرض وجعل التقديم على قرض بشكل إلكتروني من أجل التيسير على كل مواطن يريد أن يستفيد من تلك الخدمة، ومن أجل منع التزاحم على فروع البنك تطبيقا للإجراءات الاحترازية

شروط قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية

يستهدف بنك التنمية الاجتماعية من هذا القرض مساعدة الأسر المحتاجة في هذه الظروف الصعبة التي اجتاحت البلاد وعلى وجه الخصوص الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، وأيضا من باب إعانة الشباب غير القادرين، ويمكن التقديم للحصول على قرض أهل لمن تتوافر فيهم الشروط الآتية:

أن يكون الشخص المتقدم لديه الجنسية السعودية كجنسية أولى.

أن يكون اسمه موجود في السجلات الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومرت سنتين على تقديمه بها.

يجب أن يقل دخله عن عشرة آلاف ريال سعودي حتى يستطيع التقديم على قرض أهل.

مميزات قرض آهل 1442

ويتميز قرض أهل بأن مبلغه يصل إلى ٦٠ ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى عدم وجود فوائد أو رسوم على القرض، وتمتد فترة سداد القرض حتى خمس سنوات، ويمكن لأي مواطن تتوافر فيه الشروط السابقة أن يبادر بالتقديم للحصول على القرض إلكترونيا من منزله ودون الحاجة للخروج من المنزل أو القيام بالكثير من الإجراءات من أجل الحصول عليه.