نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي استفهام المواطن بالسجل المدني 1442هـ/ ميعاد صرف المساعدة المقطوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي استفهام المواطن بالسجل المدني، يعتبر الاستفهام عن حالة الضمان الاجتماعي في السجل المدني من أكثر الخدمات التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين، لأنه بالتحقق من حالة الضمان هذه يستطيعوا معرفة إذا كان لهم دعم من الدولة أم لا، ويكون الضمان الاجتماعي لفئات معينة مثل العائلة التي فقدت رب الأسرة وأيضًا كبار السن أو المحاربين القدامي، وكذلك من هم لهم إعاقة سواء جزئية أو كلية.

الفئات التي تستحق أن يكون لها ضمان اجتماعي

وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية تُمكن المواطنين من الاستفهام عن حالة الضمان الاجتماعي لهم عن طريق السجل المدني للمملكة، والتي تليها ميعاد صرف المساعدة المقطوعة وهذا عبر بعض خطوات وهي كالآتي:

الضمان الاجتماعي يكون لفئات معينة ومحددة فقط، وهي على النحو التالي:

العائلة التي فقدت رب الأسرة.

كبار السن الذين وصلوا لمرحلة الشيخوخة.

إذا كان رب الأسرة يعاني من إعاقة.

الأيتام الذين لم يُعرف هويتهم.

الأرملة، والتي لا تستطيع أن تعمل.

العائلة التي يكون رب أسرتها يتعاطى المخدرات، ولا يستطيع توفير احتياجاتهم.

المواطن المتمتع بصرف المساعدة المقطوعة لأنه يكون بذلك حصل علي دعم من المملكة.

الاستفهام عن بيانات المستحقين للضمان الاجتماعي

يكون ذلك عن طريق:

أولًا، يجب الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية.

اختيار “الخدمات الإلكترونية”.

الضغط على “خدمات وكالة الضمان، ثم اختيار “خدمات وكالة الضمان”.

ثم القيام بتحديد “الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان”.

ثم القيام بكتابة البيانات المطلوبة مثل: رقم الضمان، رقم السجل المدني.

كتابة الرقم الخاص بالتحقق، ثم الضغط على عرض.

سوف تظهر جميع المعلومات الخاصة بالمستحقين للضمان.

بهذا يكون تم إتمام عملية التحقق من مستفيدي الضمان.

طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي من خلال السجل المدني

لتحديث بيانات الضمان يجب إتباع الخطوات الآتية:

الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التنمية البشرية والخدمة الاجتماعية.

اختار “الخدمات الإلكترونية”.

الضغط على “الخدمات الإلكترونية للتنمية المحلية”.

الضغط على حقل “مستخدم جديد”.

كتابة البيانات اللازمة.

كتابة كود التحقق.

النقر على ” الموافقة على الشروط والأحكام “، والتي تعتبر نفس شروط وأحكام المساعدة المقطوعة.

“، والتي تعتبر نفس شروط وأحكام المساعدة المقطوعة. الضغط على كلمة “ تأكيد “.

“. وبهذا يتم إتمام عملية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي.

الاستفهام عن رقم الضمان الاجتماعي

يمكن الاستعلام عن رقم الضمان بطريقتين، أحداهما الإلكترونية والأخرى عن طريق الشكاوى والاستعلامات، وإليكم عرضهم بالتفصيل:

الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني يمكن ذلك عن طريق:

الانتقال إلى موقع الضمان الاجتماعي.

نختار “ الخدمات الإلكترونية “.

“. الضغط على “خدمات وكالة الضمان” ثم اختيار ” خدمات وكالة الضمان”.

ثم القيام “بتحديد الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي“.

ثم كتابة البيانات الخاصة بالمستفيد، وتحتوي هذه البيانات على رقم البطاقة الشخصية، رقم الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني.

كتابة كود التحقق، والضغط على “ عرض “، وسوف يظهر الرقم الخاص بهذا الضمان.

“، وسوف يظهر الرقم الخاص بهذا الضمان. وبهذا يتم إتمام عملية الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني.

الاستعلام عبر خدمة الشكاوى والاستعلامات

مكَّنت وزارة الموارد البشرية المواطنين من الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي عبر رقم مخصص لأي استعلام وهو: 8001222777، نتصل بالرقم ثم نختار رقم 1 ثم نتبع الإجراءات الباقية.