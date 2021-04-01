استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 ومواعيد الصرف

تزايدت التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب وموعد صرف الدفعة الجديدة من مقطوعة الضمان الاجتماعي، وذلك بسبب التأخير في صرف هذه الدفعة الخاصة بشهر مارس ٢٠٢١ وذلك رغبة في المستفيدين من المنحة لشراء مستلزماتهم وحاجاتهم المنزلية الخاصة بشهر رمضان، وتقدم هذه،المنح من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذا لأوامر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده المملكة للحد من انتشار الفقر والعوز بين المواطنين السعوديين ومساعدة العديد من الأشخاص أصحاب الدخول المحدودة والضعيفة، بالإضافة إلى الارتقاء الاقتصادية للمملكة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب



وأعلنت الحكومة السعودية بأنه بإمكان المواطنين الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة إلكترونيا بكل سهولة وبدون الذهاب لأي جهة، كما يمكن أيضا معرفة مواعيد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال الاسم بالكامل، ورقم الهوية الوطنية.

إدخال رقم الطلب الخاص بالمستفيد.

إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

اضغط على كلمة التالي.

ومن ثم سوف تظهر لك كافة الاستعلامات والمعلومات التي تريد الحصول عليها، سواء من مدى استحقاق المواطن للحصول على الدعم أو مواعيد إيداع الدفعة بحسابات المستحقين.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

وضعت وزارة التنمية الاجتماعية السعودية عدة شروط إذا توافرت في أحد الأشخاص يتمكن من الحصول على دعم المساعدة المقطوعة، وأهم تلك الضوابط والشروط هي كالتالي:

اهم شرط أن يكون المتقدم سعودي، ومن اليوم سعوديين.

أن يكون المتقدم مقيم في المملكة بصفة دائمة.

إلا يكون من أصحاب الأملاك والأراضي.

إلا يكون لديه المتقدم سجل تجاري.

أن يكون من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.