تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية وإثبات حضور الطلاب

يبحث الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية عن طريقة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية وإثبات الحضور إلى المحاضرات التي تتم من خلال المنصة بعد أن قامت المملكة بالاعتماد على نظام التعليم عن بعد والذي تم تطبيقه خلال الفترة الحالية بالمملكة العربية السعودية، وتعد من أهم المنصات التعليمية هي منصة مدرستي التي من خلالها يلتقي الطلاب شرح الدروس الخاص مدى مناهجهم الدراسية، بالإضافة إلى إمكانية أداء الامتحانات من خلالها، وتحل المنصة محل المدرسة، وتم إطلاق المنصة التعلمية مدرستي خلال العام الماضي تزامنا مع اجتياح وباء كورونا المملكة العربية السعودية مما أدى إلى إغلاق المدارس وحلت محلها المنصات الإلكترونية أو ما أطلق عليه التعليم الإلكتروني وذلك لمنع تجمع الطلاب بالمدارس لعدم إصابتهم بالفيروس، والتصدي لوباء كورونا المستجد.

تسجيل الدخول على منصة مدرستي 1442



الآن وبكل سهولة عليك عزيزي الطالب أن تتلقى دروسك وتؤدي امتحاناتك من المنزل دون الذهاب إلى المدرسة، من خلال تسجيل دخولك على منصة مدرستي التعليمية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة مدرستي

القيام بعملية تسجيل الدخول الخاصة بك عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

أدخل رقم الهوية الخاص بك الوجود على شهادة الميلاد.

اكتب اسمك رباعيًا.

اضغط على أيقونة التالي.

ومنها ستفتح معك المنصة وبذلك تتمكن من الاستفادة من كافة الخدمات التعليمية التي تقدمها المنصة لك، وتعتبر منصة مدرستي التعليمية أحد أهم المنصات بالمملكة العربية حيث أنها تعتبر سيمفونية التعليم الإلكتروني بالمملكة، وتقدم كافة شروح الدروس لجميع المواد لمختلف المراحل الدراسية بالإضافة إلى توفير النتائج بالتقييمات الخاصة بالطلاب خلال الاختبارات التي يقومون بها على مدار العام الدراسي، كما تتيح المنصة العديد من الخدمات التعليمية للطلاب.