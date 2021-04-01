“حماية المستهلك” تحذّر من حفظ بيانات البطاقة البنكية عند الشراء عبر الإنترنت

بلادي – الرياض :
حذرت جمعية حماية المستهلك، اليوم (الأربعاء)، من حفظ بيانات البطاقة البنكية عند الشراء عبر الإنترنت، مبينة طرق الوقاية من الاختلاس والحلول المتبعة عند وقوعه.
وأوضحت أن صاحب البطاقة البنكية قد يكتشف تعرّضه للاختلاس من أحد المتاجر، بوصول رسالة تفيد بخصم مبلغ من حسابه بدون تنفيذ عملية شراء، نتيجة حفظه لبيانات البطاقة عند الشراء.
وتابعت بأنه للوقاية من مثل تلك الحوادث يجب عدم حفظ بيانات البطاقة البنكية، والشراء من المواقع المعروفة، وتخصيص بطاقة مسبقة الدفع للشراء من المتاجر الإلكترونية.
وشدّدت “حماية المستهلك” على ضرورة تقديم بلاغ عبر البنك لإيقاف البطاقة البنكية، وتقديم بلاغ عن الحادث عبر تطبيق “كلنا أمن” الإلكتروني.
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