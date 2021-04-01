الحقيل: المساهمات في “جود الإسكان” تجاوزت 400 مليون ريال

بلادي – الرياض :

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن منصة “جود الإسكان” سجلت حضورًا فاعلًا وإنجازًا غير مسبوق في مساهمات المؤسسات والأفراد في المنصة.

وأشار، خلال كلمة ألقاها، اليوم (الأربعاء)، في حفل إطلاق “خطة التطوير الشامل لمنصة جود الإسكان”، إلى أن المبالغ المرصودة للعطاء الإسكاني تجاوزت 400 مليون ريال، واستفاد منها نحو 23 ألف مستفيد.

وأوضح أن الشراكة الفاعلة مع المؤسسات والشركات غير مسبوقة في العمل الخيري والتنموي، وأنها تأتي مع 3 قطاعات رئيسية، هي: القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، إلى جانب مساهمة أفراد المجتمع، ما أسهم في تعزيز وضمان استدامة العطاء السكني للأسر الأشد احتياجاً في المملكة.

وتُعد منصة جود الإسكان إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك المجتمع، أفراداً ومنظمات، في منح العطاءات السكنية الخيرية، بواسطة منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمات الخيرية.