باحث في التقنية: “لينكد إن” يسعى لتدشين خدمة صوتية شبه رسمية للاجتماعات والمقابلات

بلادي – الرياض :
علّق المدون الرقمي وباحث في التقنية والأمن السيبراني، تركي المحمود، اليوم (الأربعاء)، على سعي شركة “لينكد إن” لتدشين خدمة صوتية كمنافسةٍ منها لتطبيق “كلوب هاوس”.
وأوضح المحمود، في لقاءٍ له على برنامج “تواصل” بقناة الرسالة، أن “لينكد إن” تسعى لتدشين خدمة صوتية شبه رسمية للاجتماعات والمقابلات العملية على عكس “كلوب هاوس” الذي يضم غرفاً رسمية وأخرى غير رسمية.
وأضاف أن “لينكد إن” كانت بعيدة عن المنافسة في مجال السوشيال ميديا، حيث كانت تقتصر فقط على تقديم الوظائف للباحثين عن عمل، وتوفير الموظفين للشركات حسب طلبات واشتراطات القبول.
وتابع بأن “لينكد إن” استلهمت فكرة وجود غرف صوتية على تطبيق “كلوب هاوس”، لتوفير اجتماعات عمل للموظفين، ومقابلات عمل مباشرة بين الشركات والباحثين عن العمل، ما يثمر عن توفير الوقت والجهد.
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