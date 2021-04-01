العثور على مفقود نجران بعد 5 أيام من اختفائه

بلادي – الرياض :

عثرت الجهات الأمنية بمدينة نجران، اليوم (الأربعاء)، على المفقود مانع اليامي البالغ من العمر 15 عاماً وهو بصحة جيدة، وذلك بعد 5 أيام من تغيّبه عن المنزل.

وشارك فريق ليث للإنقاذ والمتطوعون في البحث عن الشاب اليامي، الذي اختفى صباح الجمعة الماضي، وكان يرتدي ثوباً أبيض ويحمل في يده كيساً بلاستيكياً به ملابس.

وكان والد اليامي قد أفاد بأن ابنه يعاني من بعض المشاكل النفسية وسبق له أن حاول إيذاء نفسه، وأضاف أنه تقدّم ببلاغ رسمي عن الحادث لشرطة نجران والفرق التطوعية.