وزير الإعلام المكلف: “الصحة” تستهدف تطعيم جميع المواطنين والمقيمين بلقاح كورونا بنهاية العام الجاري

بلادي – الرياض :

أكد وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، أن المملكة ستواصل مسيرتها التنموية في جميع القطاعات.

وأوضح، خلال حديثه اليوم (الأربعاء) في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن المملكة منذ بداية العام أطلقت 11 مبادرة ومشروعا ذات أثر محلي وعالمي.

وأشار إلى أن البرامج التي تم الإعلان عنها مؤخراً ستعود بالنفع على المواطن من خلال توليد الفرص الوظيفية.

وكشف خلال استعراضه أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، أن المملكة سجلت نتائج مشرفة في مكافحة فيروس كورونا، مبيناً أن وزارة الصحة تستهدف تطعيم جميع المواطنين والمقيمين بلقاح كورونا بنهاية العام الجاري.

وشدد على أن إنهاء الأزمة في اليمن يمثل أولوية لدى المملكة من أجل تحقيق السلام والاستقرار، رغم الاعتداءات التي تنفذها المليشيات الحوثية لاستهداف المنشآت الحيوية.