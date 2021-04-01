أحببت رجلاً .. بقلم / عائشة العلوني

لا أعلم كم لبثت وانا احاول اعتنق النسيان وبينما أنا اتجرد من مشاعر الغفران

ينسل إلى قلبي صوته فيخر الفؤاد شوقا طاغيا لعل الأرض تطوي المسافات

فيأتيني به الله

أحببت رجلاً …

أفسد على رجال الأرض أن تميل عيني لهم وكأنه أقسم على قلبي أن لا يهوى غيره

أحببت رجلاً ..

ما بين تفاصيله تفاصيل من نوع آخر تشبه الحياة أو ربما تشبه الماء لم أستطع الارتواء منها

وكأنها شيء لا يشبهه شيء

أحببت رجلاً ..

كلما حاولت الابتعاد عنه وجدت نفسي تحت نافذته , كلما حاولت النسيان

وجدت نفسي أقفز في ذاكرة قلبه وأختطف الرجوع حيث كنت كلما حاولت تجاهل مشاعري المنهمرة

وجدت جداراً حصين من التوق يحاصرني أردت الهروب وتشبث بي حنين قديم

زرعته في وريدي

أحببت رجلاً …

رائحة الصباح تعطرت برائحة عطره

وكأنه غمر العالم بها

أحببت رجلاً …

حمل الصباح بكفيه فنثر النور على جبين الحياه .طالما حاولت إخفاء ملامح الشوق

فيفضحني صوت قلبي وهو يتمتم باسمه

وهو يعزم على اوتار شرياني أني أحبه لم اعتنق نسيانه ولن أعتنق سوى حب رجلا

مختلف جاء من وحي المستحيل الذي لم أجد له شبيه ربما كان يحمل صفة ملائكيه

أو ربما وقعه في قلبي مختلف.