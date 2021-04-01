مدير تعليم مكة يترأس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمدرستي تبرمج

دوت الخليج – مكة

ترأس المدير العام للتعليم بمكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمسابقة ⁧مدرستي تبرمج‬⁩ مؤكدًا على أهمية دور المسابقة في صناعة ثقافة البرمجة والإبداع والابتكار والتحول الرقمي في مواكبة الاتجاهات التعليمية الحديثة، محفزًا أعضاء اللجنة والبالغ عددهم مايقارب ٣٩ عضو في الإدارات المعنية بتفعيل مسابقة مدرستي تبرمج.

وتأتي المسابقة سعيًا في تحقيق أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030

في تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تطوير مهارات الطلبة، وترسيخ مفهوم التحوّل إلى مجتمع المعرفة الرقمية وتحقيقًا لتطلّعات القيادة الرشيدة من هذا التوجه الاستراتيجي، عبر تبنيها لمفهوم المعرفة الرقمية وتمكينه، ونتيجة لتمتّع المملكة ببنية رقميّة قويّة أسهمت في تسريع عمليّة التحول الرقمي؛ فقد أطلقت وزارة التعليم بالتعاون مع شركة ما يكروسوفت المسابقة الوطنية الرقمية (مدرستي تُبرمج)؛ وحرصًا على إيجاد بيئة علميّة إبداعيّة تنافسيّة في عالم التقنية والبرمجة، إضافة إلى أنها تهيئ الطلبة للمنافسة المحليّة والدوليّة والدخول في المنظومة العالميّة المعرفيّة؛ لتحقيق التنمية الوطنيّة المستدامة.