احصل على 60 ألف قرض آهل بالتقسيط بدون فوائد وكفيل لدى بنك التسليف

قرض آهل أتاح الحصول على تمويل بمبلغ 60 ألف ريال سعودي ولكن عند طلب القرض فذلك المبلغ هو الحد الأقصى لطلب التمويل ولكن يتميز بأنه بدون رسوم مالية وبدون فوائد عند الحصول عليه وذلك من أجل تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية لعام 2030م التي تسعى له الحكومة السعودية بالمملكة العربية السعودية ويمنح منتج آهل فقط لمن يستحق من الأسر التي تعاني من متاعب الحياة في السعودية بشرط توفير الضمانات اللازمة للبنك ويسمح لجميع السعوديين التقديم الإلكتروني عليها عن طريق موقع بنك التنمية الاجتماعية خلال رابط التقديم على منتج آهل الميسر بفترة سداد 5 سنوات بشرط الألتزام في السداد عبر بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية

شروط منح بالتقسيط قرض آهل في المملكة لدى بنك التسليف

يمنح 60 ألف ريال سعودي عند طلب قرض منتج آهل من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية ولكن لن يتحقق ذلك إلا بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بالتفصيل

يفضل عند التقديم على طلب قرض آهل الميسر أن يكون المتقدم من عمر 18 سنة فأكثر من ذلك حتى 55 عام ويسمح للمتقاعد التقديم على القرض حتى 70 عام

يجب أن يكون المواطن السعودي هو المتقدم لطلب منتج آهل لانه مخصص له في المملكة لدى بنك التنمية الاجتماعية

شرط أساسي لضمان الموافقة على طلب قرض منتج آهل أن يكون المتقدم لا يقل دخله الشهري عن ثلاثة ألف ريال سعودي

يجب توفير كفيل غارم لجميع السعوديين المتقدمون لطلب قرض آهل الميسر ولكن لا يطلب من العامل السعودي بالحكومة السعودية ذلك

أهم مزايا منح قرض آهل الميسر في المملكة لدى بنك التنمية الاجتماعية

أمتاز قرض آهل بأنه قرض بدون فوائد أو بدون رسوم عليه خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية

قرض آهل عبر بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية بدون موافقة الكفيل للعامل بالحكومة السعودية ويحمل الهوية الوطنية السعودية

قرض آهل بالتقسيط حتى 5 سنوات ويمتاز بأقساط شهرية ميسرة حتى نهاية مدة السداد

تمويل متاح التقديم عليه لأنه إسلامي متوافقاً مع الشريعة الإسلامية