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عمر شويل - جدة خدمات أبشر أفراد الجديدة مع اتاحة تقنية QR Code للصم وضعاف السمع 1442 هـ، فقد وفرت منصة أبشر الالكترونية خمس خدمات جديدة لمساعدة مواطنيها وخاصة ذوي القدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع، بالوزارة تحاول تقديم كل ما في وسعها لراحة المواطنين السعوديين وغير السعوديين من كافة الجنسيات وذلك من خلال منصة أبشر الالكترونية، الذي يستفيد من منصة أبشر الالكترونية أكثر من 20 مليون عميل، سواء بالتسجيل خلال موقعها الالكتروني أو من خلال تثبيت التطبيق على الهاتف المحمول الخاص بالعميل، حيث تحرص منصة أبشر باستمرار على تحسين ومرونة الحياة عبر رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتقدم منصة أبشر الالكترونية العديد من الخدمات المتعددة، سواء للأحوال المدنية، للجوازات، أو للسجون .. وغيرها من الخدمات الأخرى، وذلك وفق أحدث التقنيات والإجراءات الحديثة حتى تستطيع استيعاب أكثر عدد ممكن من المستخدمين.

5 خدمات جديدة لمنصة أبشر الالكترونية

وهناك خمسة خدمات جديدة وفرتها منصة أبشر الالكترونية لجميع السعوديين والمقيمين على أراضيها من خلال الدخول على موقعها الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية الانترنت، ومن هذه الخدمات مايلي:

خدمة تعديل المؤهل الدراسي. خدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية. خدمة طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية. خدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأمر. خدمة تحسين المطورة.

خدمات أبشر أفراد الجديدة مع اتاحة تقنية QR Code للصم وضعاف السمع 1442 هـ

وقد قدمت منصة أبشر الالكترونية خدمة لذوى الاحتياجات الخاصة من الصم وضعاف السمع من خلال قدرة الموظف أو المستفيد التواصل باستخدام تقنية QR Code، وذلك بالتوافق من مترجم لغة الإشارة بمركز الاتصال المرئي عبر نقاط الاتصال في جميع محطات تقديم الخدمة بالأحزاب المدنية في المملكة.

اصدار الاصدار الثاني من منصة ” ميدان “

حيث وفرت هذه المنصة العديد من الخدمات من خلال تقديم الدعم التقني والاشرافي للعاملين، فقد أتاح هذا الاصدار الجديد لمنصة ميدان 14 خدمة جديدة من أبرزها مايلي:

التأكد من هوية رجال الأمن الالكترونية.

قراءة الهوية الرقمية المحمولة.

التأكد من التصاريح الخاصة بالمواطنين والوافدين من موسم الحج والعمرة.

رفع الحوادث المرورية لأمن الطرق.

الاستفسارات الامنية.

إطلاق خدمة تسجيل واقعات الولادة والوفاة بالمملكة

قد تم إطلاق خدمة تسجيل واقعات الولادة والوفاة من ممثليات المملكة في الخارج، الأمر الذي يُسهل على المقيمين خارج المملكة من تسجيل طلبات الولادة والوفاة في الدول المقيمين فيها.

فالهدف الأساسي من تقديم هذه الخدمات هو تسهيل انجاز خدمات المواطنين، تعزيز جهود التحول التقني لإجراءات العمل الأمني، و رفع مستوى وكفاءة الخدمات المُقدمة وفقًا لرؤية المملكة 2030.