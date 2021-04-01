فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن والحل البديل للاستفادة من الدعم المستحق 1442

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عمر شويل - جدة برنامج حساب المواطن منذ انطلاقه وهو يراعي مساعدة المستحقين لمحدودي الدخل بالسعودية، وهم مما يعانون من متاعب الحياة المعيشية، ولكن لأسباب مراجعة شروط وضوابط البرنامج مستقبلاً تم غلق التسجيل، حيث أنه تم إنطلاق البرنامج في عام 2017 في شهر ديسمبر، ولكن البرنامج تم وقوف التسجيل به لأي تسجيل جديد في الدفعة ال 28 في شهر مارس لعام 2020، وعند وقوف التسجيل ظل المستفيدين الذي تم تسجيلهم من قبل يصرفون الدعم المستحق لهم من البرنامج بدون أي مشكلة، ولكن يجب عليهم تحديث بياناتهم متى تغيرت، وهناك استفادة أخرى حتى بعد غلق التسجيل وهي إضافة تابعين لمن هم مستحقين الدعم على البرنامج.

فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن والحل البديل للاستفادة من الدعم المستحق 1442

التسجيل بحساب المواطن يعاني منه الكثير من المواطنين المستحقين للدعم بالمملكة العربية السعودية ومحدودي الدخل، ولكن يوجد بديل آخر للاستفادة من برنامج حساب المواطن وهو أن تقوم بإضافة نفسك كتابع لغيرك ممن يستحقون الدعم ودرجة القرابة، بحيث أنه يمكن للشخص المستفيد أن يقوم بإضافتك كتابع له مع إثبات ذلك بمستندات ورفعها في حالة إضافة تابعين، وذلك عن طريق البوابة الالكترونية لحساب المواطن من تفاصيل الطلب ثم بيانات التابعين ثم إضافة التابعين ثم الضغط على إضافة وحفظ، حيث أنه يمكن أيضاً لرب الأسرة إضافة التابعين له المستحقين للدعم وإثبات ذلك، كما أنه لابد أن يكون الشخص المثبته استقلاليته مستحقاً للدعم حتى لا يتم تجميد حسابه، وبهذا يكون الدعم شمل أغلب من يستحقونه حتى يتم فتح التسجيل مرة أخرى بالبرنامج في أقرب وقت، وعليك أخذ الحذر في عدم حذف برنامج حساب المواطن، لأنه تم تعليق التسجيل بحساب المواطن في الفترة الحالية وستصادفك مشكلة أثناء التسجيل مرة أخرى، وعليك بحذف أي مستند غير صالح أو منتهي وإضافة مستند ساري الصلاحية حتى تحافظ على نتيجة أهليتك وعدم وقف الاستحقاق لحسابك وغلقه.

حساب المواطن وكيفية الحفاظ على الحساب من غلقه 1443

يمكنك تحديث بياناتك باستمرار متى تطلب ذلك، لأن بعض الأشخاص يعانون من حلول شهر عليهم وأنه غير مؤهلين للصرف من الدعم، لأن احياناً يطلب البرنامج عقد ايجار الكتروني للمستفيدين، ولذلك يرجى متابعة الاشعارات والتنبيهات من البرنامج أولاً بأول.

كما أنه إذا كنت مستفيد وفرد مستقل، ولكن ظهرت نتيجة الأهلية الخاصة بك غير مؤهل يلزمك تقديم اعتراض على هذه الحالة، كما أنه يمكنك إضافة المستندات المطلوبة على برنامج حساب المواطن، على البوابة الالكترونية من حسابك الشخصي والدخول على دراسة الأهلية، ولكن يجب تقديم الاعتراض في مدة أقصاها ثلاثة شهور منذ ظهور نتيجة الأهلية.

في حين واجهتك مشكلة في تسجيل الدخول على حسابك الشخصي في برنامج حساب المواطن يرجى الاتصال على رقم الاتصال الموحد 19912، من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءاً، أو من خلال اختيار نوع الطلب عبر الموقع الالكتروني لخدمة صوتك مسموع.

في حين تم خصم مبلغ من حسابك في إحدى الدفعات المستحقة لك عليك بتقديم اعتراض، وسيتم الرد على مشكلتك في أقرب وقت من الخدمة.