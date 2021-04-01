نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرستي منصة أسهل طريقة لدخول مسابقة مدرستي تبرمج بالخطوات ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مدرستي منصة أطلقتها وزارة التعليم السعودية العام الماضي بعد أنشار فيرس كرونا الذي اجتاح عدد كبير من محافظات المملكة مما أدى إلى إغلاق عدد كبير من المدارس، وتوقفت المنظومة التعليمية لهذا السبب جاءت فكرة مدرستي منصة إلكترونية تتيح للطلاب والمعلمين والقادة وأولياء الأمور التواصل عن بعد من خلال المنصة منصة مدرستي وكان الطالب والمدرس في المدرسة الواقعية من خلال الفصول الافتراضية من المرحلة الابتدائية وحتى مرحلة التعليم الثانوي و تسعى أيضاً المملكة لتنظيم العملية التعليمية من خلال منصة مدرستي وجعلها سهلة ومريحة للقائمين عليها وفقا لرؤية 2030 وبذل الجهد لمزيد من التقدم والرقي.

سنتحدث في هذا المقال عن عدة نقاط أساسية لتُسهل على القاري ء إيجاد ما يبحث عنه واهمها

schools.madrasatsa رابط دخول مدرستي منصة

من خلال البحث على الأنترنت يمكن كتابة كلمة منصة مدرستي أوالدخول على الموقع الرسمي للتسجيل على المنصة منصة مدرستي يتبع الأتي

الدخول إلى المنصة schools.madrasatsa كما ذكرنا سابقاً ثم الدخول على الصفحة الرئيسية خلال الرابط ثم يبدأ التسجيل وكتابة الاسم ثم الرقم السري الذي تم الحصول عليه من نظام نور ويضغط التالي ثم يضيف كود التحقق ثم يضغط تسجيل

مسابقة مدرستي تبرمج تسجيل الدخول

مسابقة مدرستي تبرمج تهدف إلى تنمية المهارات والثقافة البرمجية لطلاب المملكة العربية السعودية في جميع مراحل الدراسة والاستفادة من هذه التقنيات الحديثة في تطور العلم والمعرفة الرقمية لمواكبة الدول المتقدمة وتحقيق التنمية المستدامة من أجل خلق منظومة تعليمية جيدة وخلق وسائل تساعد الطلاب على دخول عالم المعرفة والاهتمام بتكنولوجيا الحديثة وقد تم التعاون بين وزارة التعليم و شركة “مايكروسوفت” العالمية لتنظيم مسابقة مدرستي تبرمج التي تنقسم إلى مرحلتين لابد للمشارك أن يجتاز المرحلة الأولى التي بدأت في الترم الثاني ثم يشترك في المرحلة الثانية التي ستبدأ في الفصل الدراسي الأول العام القادم.

كيفية دخول مسابقة مدرستي تبرمج من خلال الهاتف

الدخول إلى موقع العودة للمدارس “منصة مدرستي “بالبريد الإلكتروني. كتابة البيانات مثل الاسم والرقم السري وعمر الطالب يتم الدخول. الضغط على فهرس الدورة التدريبية. ثم نختار ساعة برمجة أو ماين كرفت. نضغط على ابدأ سوف يظهر مقطع فيديو يوضح طريقة عمل اللعبة ويظهر موقع ماين كرفت الذي يتكون من ثلاث خانات هي:

منطقة التعليمات وتحتوي على كل المعلومات الخاصة باللعبة.

منطقة البناء وتحتوي على المربعات الجانبية لتنفيذ المهمة.

منطقة التنفيذ ويظهر فيها المهمة أو الأمر المراد تنفيذه ويمكن إلغاء المهمة عن طريق الضغط على سحب وفي حال تنفيذ المهمة يضغط على تشغيل play

بعد إتمام المهمة يقوم الجهاز بإصدار شهادة يتم حفظها و إرسالها إلى المعلم ولمزيد من الشرح إليكم الفيديو