رابط منصة مدرستي تسجيل دخول 1442 للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات

يبحث عدد كبير من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية هذه الأيام عن رابط منصة مدرستي تسجيل دخول على موقع البحث الشهير “جوجل” وموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، ولقد زاد الإهتمام بالمنصة خلال الفترة الحالية بعد أن اتخذت وزارة التعليم السعودية قراراً بإغلاق جميع المدارس في جميع مدن ومحافظات السعودية واستكمال العام الدراسي من خلال التعليم الإلكتروني عن بعد من خلال منصة مدرستي، وقد تميزت المنصة بموقعها السهل في التصميم والذي يحتوي على الكثير من المميزات التي جعلت من عملية التعليم سهلة وبسيطة وغير معقدة، ولأننا نهتم في موقعنا “ثقفني” بالأخبار التعليمية في الأراضي السعودية نكتب لكم هذه المقالة لنوضح لكم رابط وخطوات التسجيل في المنصة لأبنائنا الطلاب، فتابعونا.

منصة مدرستي تسجيل دخول

تأتينا الآلاف من الأسئلة والإستفسارات يومياً من أبنائنا الطلاب في المملكة العربية السعودية وأولياء أمورهم عن كيفية تسجيل الدخول في منصة مدرستي وهذا لثقتهم الكبيرة في الموقع، ونوضح لكم الخطوات التفصيلية لإتمام عملية التسجيل كالتالي:

أولاً يلزمك أن تقوم بإنشاء حساب على تطبيق توكلنا الرسمي.

ثانياً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي .

. ثالثاً قم بإدخال بيانات تسجيل الدخول واكتب الإسم وكلمة المرور المأخوذان من تطبيق توكلنا.

رابعاً اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

وهكذا تكون قد تمت عملية تسجيل الدخول في المنصة.

وزارة التعليم السعودية

لقد استطاعت وزارة التعليم السعودية في الفترة الأخيرة أن تنجح في استكمال هذا العام الدراسي رغم كافة المعوقات التي تواجهها المملكة السعودية، ولهذا أطلقت الوزارة منصة مدرستي لتكون البديل الرسمي للطلاب من أجل استكمال ومتابعة مقرراتهم الدروسية وعمل واجباتهم المنزلية واختباراتهم بطريقة إلكترونية.

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