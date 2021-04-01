هل تبحث عن استعلام حساب المواطن برقم الهوية سوف نسرد لكم جميع التفاصيل حول طريقة الاستعلام برقم الهوية، صار متاحًا بأيسر وأسهل الأساليب، لسائر المستفيدين ممن يترقبون ميعاد إيداع دفعة حساب المواطن للمستفيدين، خاصة أنه واحد من أبرز البرامج، التي أطلقتها السعودية، لمساعدة أبنائها من المدنيين على نفقات المعيشة، خاصة ممن تضرر من بينهم نتيجة لـ العديد من الإصلاحات الاستثمارية التي أخذتها المملكة على عاتقها، نحو الريادة لتغدو إحدى أجود الدول في منطقة شمال أفريقيا والخليج.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

ادخل علي موقع حساب المواطن. قم بتسجيل بياناتك أدخل رقم هويتك الخاصه أختر استعلام عن نتائج الأهلية. انتظر حتي يظهر لك جميع المعلومات

استعلام حساب المواطن برقم الهوية، من البرامج الإجتماعية التي أطلقتها السُّلطة السعودية، بهدف معاونة المدنيين في المملكة لتخطى الآثار التي ترتبت عن النمو الإقتصادي والإصلاحات الهيكلية في المملكة، والتي تمنح في صورة إعانات نقدية ولذا لفئات محددة من الأسر ممن تنطبق عليهم محددات وقواعد الاستحقاق، والتي تم وضعها في إطار الأساسيات الضرورية لصرف ادعم حساب المواطن.

شروط استحقاق حساب المواطن

هناك عدة شروط يجب توافرها في راغبي الاستحقاق بحساب المواطن وهما كالتالي

أن يكون سعودي الجنسية

أن لا يكون يملك أي سجل تجاري

أن لا يكون من مستفيدي دعم أخر غير حساب المواطن

ويجب لاستيفاء محددات وقواعد الأهلية في البرنامج، أن يكون المدون مواطن سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذاك ابن وابنة المواطنة والزوج أو القرينة غير السعودية وحاملو بطاقات السفر والتحرك، وأن يقطن المستفيد على نحو مستديم ضِمن المملكة؛ بحيث لا يقطن خارج المملكة لأكثر من تسعين يومًا طوال الـ12 شهرًا الفائتة. ،كانت هذه بعض الشروط التي يجب توافرها في مستحقي حسابا لمواطن.