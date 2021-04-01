نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحديث البيانات الوظيفية في نظام فارس ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة استبيان آلية تحديث البيانات الوظيفية في نظام فارس لمنسوبي التعليم للعام ١٤٤٢ والخطوات، من الأمور المهمة التي يبحث عنها جميع المعلمين والإداريين بوزارة التعليم بالمملكة السعودية لكي يستفيد من كافة الخدمات الموجودة على نظام فارس، وهي من أكثر الأنظمة الإلكترونية التي تم إطلاقها بالمملكة السعودية حتى تسهل عملية التعامل مع العاملين بالمنظومة التعليمية، وبالتالي سوف يتمكن الجميع من الاستفادة من الخدمات وتحديث البيانات في نظام فارس بدون الحاجة إلى الذهاب المكاتب حيث يساعد نظام فارس الالكتروني على رفع كفاءة الموظفين في الإدارة التعليمية، لهذا نوضح كافة التفاصيل التي تتعلق بخطوات تحديث بياناتي نظام فارس.

تحديث البيانات الوظيفية ١٤٤٢ للإداريين

يمكنكم من خلال السطور القادمة الاطلاع على الخطوات الصحيحة لكي تتمكنوا من تحديث البيانات في نظام فارس على الانترنت واليكم الخطوات كالاتي:

الخطوة الأولى: يتم ولوج رابط نظام فارس الالكتروني عبر الانترنت ثم تبدأ بالضغط على اسم المستخدم وكلمة المرور، وبعد ذلك تقوم بالضغط على منصة بياناتي للإداريين تسجيل الدخول.

في الخطوة التالية تقوم بالضغط على صلاحية بياناتي والبيانات الشخصية ثم اضغط على كلمة اضافة وتضيف رقم الهاتف الخاص بك، وتتأكد من كتابته جيداً ثم تضيف البريد الإلكتروني وتحدد المدينة التي تتواجد فيها ثم اضغط على كلمة ارسال، ثم التالي وسوف يتم العمل على مراجعة البيانات التي قمت بإدخالها، ثم اضغط على كلمة تنفيذ.

التسجيل في نظام فارس بالخطوات

يقوم نظام فارس بتقديم العديد من الخدمات الهامة للموظفين والعاملين بوزارة التعليم السعودية، والتي تتضمن الآتي:

يتم الاستفادة من طلب البدلات والحوافز بجميع أنواعها، مع إمكانية الإبلاغ عن موعد العودة إلى العمل بعد الإجازة أو الإبلاغ عن غياب موظف، وكذلك يمكنك أن تقوم بتحديث البيانات الخاصة بهذا الموظف والحصول على طلبات التقاعد والإحالة للمعاش، بالإضافة إلى أنها تقوم بتقديم خدمة طلب قطع الإجازة والذهاب إلى العمل وكذلك خدمة بيان خارج الدوام.

ويتم تسجيل الدخول على الرابط الرسمي نظام فارس وإضافة رقم السجل المدني، ثم تضيف البريد الإلكتروني الخاص بك ورقم الجوال، ثم تبدأ بكتابة الرمز المائي ثم الضغط على مراجعة البيانات، وسوف يصل إليك رمز التفعيل بعد الانتهاء من عملية المراجعة.