رابط أبشر توظيف لإعلان نتائج وظائف الدفاع المدني 1442 job.sa نتائج القبول للوظائف العسكرية

رابط أبشر توظيف من الروابط الهامة داخل المملكة العربية السعودية، فهو الرابط الرسمي للإعلان عن الوظائف بالقطاع الحكومي والعسكري، كما يتم إعلان نتائج القبول لهذه الوظائف من خلاله، ومع إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي، بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، اليوم الخميس الموافق 1 أبريل 2021، عن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية بالمديرية العامة للدفاع المدني، تزايد البحث عن رابط أبشر توظيف لاستعلام عن أسماء المقبولين، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نضع الرابط المباشر من خلال job.sa للتعرف عن نتائج وظائف الدفاع المدني بين أيديكم، كما نوضح لكم تفاصيل وإجراءات واجب إتباعها من جانب المقبولين.

رابط نتائج القبول المبدئي لوظائف الدفاع المدني 1442

الدخول عبر أبشر توظيف “job.sa“.

تحديد الوظيفة المتقدم عليها.

الدخول على خانة النتائج.

تعليمات حضور المقبولين مبدئياً بوظائف الدفاع المدني 1442

إحضار بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول + عدد 2 صورة مكبره منها.

طباعة نموذج موعد المراجعة من خلال موقع أبشر وزارة الداخلية وإحضاره أثناء الموعد المحدد للمقابلة.

أصل شهادة المؤهل “البكالوريوس، الدبلوم” + عدد 3 صور منها مصدق عليها من الجهة المختصة، مع صورة السجل الأكاديمي.

إحضار صور المؤهل والشهادات الإضافية التي تم تسجيلها عند التقديم، على أن تكون مصدق عليها بمعرفة الجهات الصادر منها هذه الشهادات.

عدد 8 صور 4×6 ملونة خلفية بيضاء وحديثة مكشوف الرأس، مع كتابة رقم طلب الدفاع المدني خلف الصورة.

إحضار ملف لوضع المستندات والصور به.

الالتزام بالحضور في الموعد المحدد.

الالتزام بالتعليمات الصحية ولبس الكمامة مع التباعد.

تحميل تطبيق توكلنا حتي يتم الدخول للجنة القبول.

في حالة ثبوت الإصابة بفيروس كورونا يتم التواصل من خلال الواتساب مع مديرية الدفاع المدني.

مقر لجنة القبول في مركز تدريب اللياقة البدنية والنشاط الرياضي، في مدينة الرياض حي الحزم.

نتائج القبول المبدئي عبر أبشر توظيف للوظائف العسكرية مديرية الدفاع المدني

كانت مديرية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت في وقت سابق عن حاجتها لشغل وظائف عسكرية، على رتبة “وكيل رقيب، عريف، جندي أول”، وكان التسجيل إلكترونياً من خلال أبشر توظيف، وبعد فحص الطلبات المقدمة لهذه الوظائف، أُعلنت اليوم نتائج القبول المبدئي وتحدد أسماء المقبولين، ليتم الحضور للجنة القبول لاستكمال باقي إجراءات القبول.