تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمواطن قَتل مواطنين آخرين

بلادي – الرياض :
نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، في مدينة الرياض، حكم القتل قصاصاً بمواطن قَتل مواطنَين آخرين بإطلاق النار عليهما.
وصرح بيان للوزارة أن المدعو/ معجب بن حزام بن سالم العجمي، أقدم على قَتل كلٍ من/ محمد بن معجب بن فهد العجمي، وسلطان بن سالم بن معجب العجمي، حيث تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.
وأضافت أن الجاني أُحيل إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.
وأبانت أنه صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم في الجاني المذكور اليوم بمدينة الرياض.
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