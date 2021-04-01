ضبط سائق متهور تباهى بقيادة مركبته بسرعة جنونية في الطائف

بلادي – الرياض : أعلنت إدارة المرور بمحافظة الطائف، اليوم (الخميس)، ضبط قائد مركبة قاد بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وذكرت الإدارة أن قائد المركبة تباهى على منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو توثق قيادته بسرعة عالية على الطريق. وأكد المرور أنه سيتم إحالة المتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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