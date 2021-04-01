“الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصًا في وافد باكستاني قَتل آخر يمنيًّا طعنًا بالسكين

بلادي – الرياض :

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، في مكة المكرمة، حكم القتل قصاصاً في وافد باكستاني أقدم على قَتل مقيم يمني، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات.

وأوضحت الوزارة أن المدعو/ محمد إسماعيل محمد سليمان، أقدم على قَتل/ أحمد محمد الفقي، وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وأضافت أن الجاني أُحيل إلى المحكمة الجزائية التي أصدرت بحقه صكًا بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.

وأشارت إلى صدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم بالجاني اليوم.